Temporal en Herradura: caída de árboles, voladura de techos y múltiples destrozos

El intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder, en comunicación con el Grupo de TVO contó que durante 15 minutos del domingo por la noche, una tormenta afectó a la localidad de Herradura con daños por la caída de granizos en 15 hogares mientras que los vientos derribaron la antena de la radio municipal, ramas de árboles con corte de energía eléctrica hasta el mediodía del lunes.

«El domingo por la noche a partir de las 21.15 horas se largó una copiosa lluvia con caída de granizo y fuerte ráfagas de vientos que duró unos 15 minutos haciendo mucho daño», contó y añadió que por el inconveniente climático que causo raves daños, el lunes la cuadrilla seguía trabajando en la localidad.

Además dijo que «no hubo lesionados, ni víctimas que lamentar, solo daños materiales, por la caída de árboles, postes de energía y voladura de techos que afectó a la gente más humilde, además cayó la torre de antena que se destruyó en su totalidad».

«El domingo por la noche contabilizamos y fueron ocho las viviendas afectadas, esta mañana se sumaron unas cuantas más porque no pudimos llegar a los lugares más alejados y ahora tenemos 15 viviendas con destrucción de techo que son las que están en estado crítico, porque sufrieron mucho daño y a las familias se le mojaron todas sus pertenencias».

Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, informó que tras el fuerte temporal de viento, granizo y lluvia que se abatió sobre Herradura este domingo, fueron restablecidos los servicios de energía eléctrica e Internet como así también ya está en funcionamiento el cajero automático.

«La empresa REFSA en el transcurso de la madrugada fue recuperando los servicios que se vieron interrumpidos», precisó ayer el funcionario provincial y si bien no había cifras concretas de familias afectadas porque todavía se está efectuando el relevamiento, aludió a que en un primer momento, en pleno temporal, era ocho las familias.

«Se registraron distintos tipos de situaciones: voladuras de techo, voladuras parciales y totales, como así daños causados por el granizo y en todos los casos se mojaron los muebles, colchones, ropas y demás enseres», indicó el ministro y agregó: «Lo importante es que no tenemos lesionados, el resto se solucionará».

Aseguró que se trabaja en forma coordinada con la Municipalidad de Herradura, manteniendo un permanente diálogo con el intendente Ernesto Heizenreder y garantizó el envío de la asistencia necesaria para atender a las familias afectadas.