Temporal: varios módulos de Lote 111 sufrieron la voladura de los techos

Compartir

Linkedin Print

Por la tormenta de fuerte viento y lluvia que azotó a la ciudad la madrugada de ayer, varios módulos de Lote 111 sufrieron la voladura de los techos y aguardaban una solución por parte de las autoridades ya que muchas familias quedaron con lo puesto y aún no tenían electricidad. Según contabilizó el Grupo de Medios TVO, al menos 7 domicilios sufrieron la voladura de chapas en varios puntos.

“El techo mi casa voló y no tengo nadie que me ayude, suelo tener gente que viene, pero ahora estamos en problemas, no tenemos luz, estamos esperando que vuelva desde la madrugada. Voló el techo de la entrada de mi casa y estamos con mi hijo y mi perro esperando que nos den una respuesta”, dijo una vecina.

Otra pobladora del lugar contó que “fue un verdadero desastre, todo es material que se vuelve a recuperar, por suerte estamos bien y eso es lo importante en todo esto”.

“Toda la estructura del techo de mi casa cayó completamente, levantó incluso con el perfil, por suerte lo del módulo no, pero se movía mucho, hay pilares doblados, entró agua en las casas, todos los postes están doblados, entraba por todos lados”, señaló la mujer.

“Cuesta mucho conseguir las cosas, vamos a levantarnos de nuevo, somos formoseños y estamos acostumbrado a estas cosas”, dijo esperanzada.

De la misma forma, una pareja de no videntes que reside en el lugar atravesó un momento difícil y uno de ellos pidió respuestas rápidas a las autoridades ante la caída de postes y los cortes de luz constantes que padecen. “La pasamos bastante mal, con mucho miedo, con la incertidumbre de no saber lo que pasa, al no ver es mucho más complicado, gracias a Dios estamos a salvo pero nos llevamos el susto de nuestras vidas, daños materiales por suerte no tuvimos, pero nos asustamos un montón”, dijo y acotó que “las autoridades deben darnos una respuesta cada vez que ocurre algo así, hay muchas columnas caídas, venimos arrastrando problemas con columnas, problemas con la energía, bajas tensiones de manera constante, necesitamos que solucionen a fondo como debería ser el problema”.