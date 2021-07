“Tenemos que ser una oposición con más fuerza, hay que pensar en el pos-gildismo”

Compartir

En el piso de Exprés en Radio, el concejal capitalino de la UCR, Fabián Olivera hizo un análisis de lo que sucede con el transporte urbano de pasajero donde dejó en claro que la crisis no se solucionará con un aumento del boleto; por otro lado al hablar del rol de la oposición en Formosa se mostró convencido que para lograr ganar las elecciones es necesario continuar con la construcción de un frente donde convergen los sectores, además apuntó a que actualmente hay un “hartazgo social” con el gobierno provincial que está “desgastado”.

Transporte

Primero, al hablar del transporte recordó que “cuando estábamos en sesión (el miércoles), estaba Diego Mendoza (secretario de UTA) y un par de choferes con los que en el transcurso de la semana hablé; siempre traté de estar a la altura de las circunstancias tratando de que haya un buen servicio para que ellos estén bien”.

“Tras la sesión salí como siempre y me quedé a hablar con los trabajadores, no los iba a esquivar. Es la primera vez que veo que choferes van a pedir aumento del boleto de colectivos”, dijo.

Y continuó Olivera: “me parece que el aumento no soluciona el problema del transporte urbano, el problema acá es que no pueden trabajar, desde hace un año la empresa trabaja con dos colectivos por línea, y si de 1.300.000 bajás a 300.000 cortes y pensás que aumentando el boleto vas a solucionar la cuestión se termina matando el transporte”.

“Las decisiones políticas del gobierno provincial están matando al transporte urbano de pasajeros. El subsidio que da no alcanza para nada”, lanzó Olivera.

Expuso además que “hoy hay dos opciones para que esta empresa vuelva a arrancar y de a poco recuperar el servicio y que la gente vuelva a confiar”.

“Hoy en día los 20 millones de pesos de subsidio no alcanzan para pagar ni la mitad de la planta de los trabajadores; o se triplican los subsidios o que el gobierno provincial se haga cargo de los empleados hasta fin de año. Si la empresa esta destruida es por la pandemia y las decisiones políticas de la provincia”, aseveró y agregó que “cómo van a aumentar el boleto si la empresa no trabaja, si de diez colectivos solo dos salen”.

Por otro lado, cuestionó que “la gente rompió relación con el transporte urbano y hoy en día tiene su bicicleta, moto, auto o remis, por eso es impensado que van a solucionar la situación aumentando el boleto porque cada vez corta menos”.

“Aumentar el boleto no es la salida y eso les dije a los trabajadores; que si querían vamos a Casa de Gobierno a pedir a la mesa del Covid que levante las restricciones del transporte urbano, y pedir al Gobernador Insfrán que el subsidio que da por lo menos alcance para mantener la planta de los trabajadores”, reconoció.

“El transporte urbano de pasajeros siempre fue como la bandera de las campañas y ahora no es la excepción”, añadió el edil y confirmó que el transporte urbano es utilizado con “fines políticos”.

UCR

“La UCR formará parte de un frente más amplio y plural que contenga a diferentes sectores. Creo que la oposición no debe ser una unidad de los radicales, la gente necesita que pensemos en el pos-gildismo sin Gildo Insfrán”, aseveró el edil.

“Tenemos que ser una oposición con más fuerza y lograr equilibrio donde podamos soñar por ejemplo con la intendencia de una gobernación sin Gildo y eso se construye con respeto y tolerancia. Es necesario que logremos la unidad del frente”.

Por último, al hablar de la actualidad local lanzó: “tenemos una situación muy distinta al último tiempo, veo un hartazgo en la sociedad, y la misma nos va a exigir mucho a nosotros. Creo que tenemos un arco sin arquero y por ende debemos buscar a alguien que patee y haga el gol porque hay un gobierno desgastado, que no tuvo la capacidad de renovación”.

