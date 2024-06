«Tenemos un amateur en el Gobierno nacional», consideró Agustín Samaniego

El jefe del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de Formosa, Agustín Samaniego, criticó al presidente de la Nación, Javier Milei, al considerar que se trata de un “amateur” de la política, que se encuentra al frente del Gobierno nacional.

El legislador analizó la actual polémica que envuelve al dirigente libertario, tras conocerse la noticia de que retenían alimentos que podrían ser repartidos a organizaciones sociales, sosteniendo así en su cargo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sobre esta funcionaria, consideró que demostró impericia para estar al frente de un Ministerio tan importante, y al ir más allá señaló que “tuvieron mercaderías durante meses a punto de vencer, la Justicia tuvo que intervenir y ahora las van a repartir de esta manera (inequitativa); es raro, no conozco en otros países del mundo que tengan un Presidente de estas características”.

En esta línea, Samaniego recordó que “el Estado es la institución que nos representa a todos, muchos de los resortes que tenemos como sociedad son de resolución colectiva, y nos quieren plantear que se solucionarán desde el punto de vista individual y que por eso el Estado se va a retirar”.

“Es una mentira, en una sociedad hay diferentes intereses, muchos encontrados, si no existe el Estado a la manera de árbitro para compensarlo, pasará que el más fuerte siempre se impondrá. Es como dice el gobernador (Gildo Insfrán), la libertad existe en un gallinero con un zorro adentro”, subrayó.

Alimentos

Al opinar sobre el escándalo por los alimentos en Capital Humano, señaló que “a la ideología neoliberal perimida, fracasada en todo el mundo que quiere imponer Milei en la Argentina, le agrega la intolerancia con la que desarrolla su actividad, la impericia que demostró Pettovello al frente de un Ministerio y una cuota de sadismo”.

Enfatizó que “hace muchísimo tiempo que en la Argentina no tenemos un Presidente de estas características, de un amateurismo total en el Gobierno nacional” y subrayó que la historia hablará por sí misma.

Sobre Milei consideró que también conoce las consecuencias de las políticas públicas que está implementando, que ya fracasaron en países desarrollados y añadió que “tiene una conducta infantil: no se hace cargo de nada”.

Trajo a colación que el titular del PEN “hace seis meses está en el Gobierno, ya tiene sus propios errores, su propia herencia, se tiene que hacer cargo” y añadió que “ha visitado más países del extranjero que provincias argentinas”, donde incluso ocurrieron catástrofes climáticas.