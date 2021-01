“Tenemos una economía que lleva cuatro meses en recuperación”, afirmó Guzmán

Compartir

Linkedin Print

El ministro Martín Guzmán aseguró que la economía argentina “lleva cuatro meses en recuperación” y afirmó que el presupuesto nacional “debe ser el corazón de la estrategia” para el crecimiento.

“La ley de Presupuesto para el 2021 debe ser el corazón de la estrategia económica para la recuperación, debemos construir una cultura más profunda de planear”, dijo Guzmán durante una visita a la provincia de Chaco.

Destacó que “el Presupuesto tiene como objetivo la recuperación inmediata y aumentar la capacidad productiva en un plazo mediano, para no chocar con restricciones”.

Guzmán llegó a Resistencia para acompañar la asunción del ex jefe de Gabinete de la Secretaría de Hacienda, Santiago Agustín Pérez Pons, en el nuevo Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia, acompañado por la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el director del Banco Central Diego Bastourre.

Durante el acto desarrollado en la Casa de Gobierno del Chaco y que estuvo encabezado por el gobernador Jorge Capitanich, Guzmán sostuvo que “hoy enfrentamos una situación distinta, con similitudes porque todavía está la pandemia que genera incertidumbre en todo el mundo, pero tenemos una economía que lleva cuatro meses en recuperación, una recuperación heterogénea pero que cada día se va volviendo más sólida y que se pudo sostener de pie a pesar de mucho sufrimiento”.

“El Presupuesto –dijo- debe ser en la Argentina el corazón de la estrategia económica para la recuperación y para sembrar condiciones para una estabilidad más permanente; debemos construir una cultura más profunda de planear y de cumplir con aquello que se planea”.

Destacó que el Presupuesto aprobado es “muy valioso para poner a la Argentina en este estrecho corredor en el cual tenemos que impulsar la recuperación, pero al mismo tiempo ir poniendo orden en nuestras cuentas para no volver a sufrir los problemas de sostenibilidad de deuda o problemas cambiarios que se dan cuando no hay un paralelismo entre aquello que se emite y las divisas que genera el país”.

Subrayó que la Ley de Leyes coloca al Estado en “un rol activo en la recuperación impulsando la demanda agregada y al mismo tiempo propiciando condiciones para que haya mayor capacidad productiva en la economía, y esto impulse un multiplicador de la actividad en el sector privado”

En tanto, planteó que “hay que ir poniendo las cuentas fiscales en orden” lo que implica, dijo, “que la economía o el sendero fiscal transite por un corredor relativamente estrecho en el cual se impulsa a la demanda agregada” pero además, se trabaja en un “aumento de la recaudación”.

Asimismo, destacó que “hemos reestructurado deudas insostenibles y su sostenibilidad ahora buscamos fortalecer, pero al mismo tiempo intentamos reducir gradualmente de una forma consistente las necesidades de financiamiento por parte del Tesoro hacia el Banco Central”.

Compartir

Linkedin Print