En la sesión preparatoria, ayer al mediodía asumieron los nuevos diputados nacionales electos el pasado 14 de noviembre, entre ellos, el diputado nacional Fernando Carbajal quien juró su mandato por primera vez y aseguró que «tenemos una enorme responsabilidad de cumplir con las expectativas que la gente puso en nosotros».

“El Congreso de la Nación es un símbolo de la democracia argentina, es el lugar clave donde está manifestada y exteriorizada la voluntad popular, para mí tiene una enorme simbología, estoy con mucha expectativa, con alegría por este paso de incorporarme a este cuerpo que no está exento de críticas, problemas, pero es el lugar por donde pasan las grandes líneas de la historia de la política argentina”, comenzó diciendo.

“El lunes tuvimos lo que fue la Constitución del bloque de la UCR, procedimos a la elección de las autoridades del bloque, ya estamos en movimiento y cumpliendo todos estos pasos que se van dando de forma paulatina, en realidad la asunción del cargo se produce el 10, desde ese momento recién quedamos técnicamente en función”, explicó.

En cuanto a la ruptura del bloque de la UCR dentro del Congreso, aseguró que “no es tan grave como se lo plantea y no digo que sea un hecho intrascendente desde el punto de vista político porque lo cierto es que el bloque de la UCR desde el punto de vista formal es la representación orgánica del partido en el Congreso y todos quienes somos elegidos por el partido tenemos de alguna manera la obligación ética y política de permanecer en ese bloque y dar la discusión con las que podemos no estar de acuerdo en el marco interno del bloque. Hubo un grupo de correligionarios que no entendieron esta lógica de funcionamiento, plantearon una disputa interna dentro del bloque que es razonable y propio de la práctica legislativa, cuando no tuvieron los consensos que esperaban tomaron la decisión de armar otro bloque que no deja de ser una cuestión de índole administrativa, no es el escenario deseable, no me parece que en un contexto donde la sociedad está pasando un momento de tantas necesidades y donde la oposición recibió un mandato claro de la sociedad, yo no comparto que tengamos que estar mostrando este tipo de actitudes, pero no podemos hacernos cargo de las decisiones que toman otros, hay un grupo del bloque que decidió armar otro bloque y organizarse de esa manera y tendremos que ir viendo en el futuro cuál es el comportamiento político que tienen en relación a la oposición y a la relación con los otros bloques que integran este gran conglomerado opositor que es Juntos por el Cambio”.

“Yo la propuesta que hago es no pensar en el 2023 sino en el 2022 que es el año que viene y en el cual tenemos un enorme trabajo y responsabilidad de cumplir con las expectativas que la gente ha puesto en nosotros. No es momento de pensar en cuestiones electorales, sí es momento de organizar una agenda de trabajo que tenga puesta la escucha en los problemas que está teniendo la sociedad y ver de qué manera contribuimos a mejorar la difícil situación de los ciudadanos de Argentina y de Formosa en particular”, expresó.

Además Carbajal se refirió a los dichos de Máximo Kirchner, presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, que lanzó duras críticas hacia los integrantes de Juntos por el Cambio y les pidió que «levanten el culo para trabajar». “No debe sorprender estas actitudes del oficialismo y del jefe de bloque, hay algo que se nota y es la falta de buena educación y de buenos modales, están desesperados porque ellos solamente saben gobernar cuando tienen plata y mayoría y como les cuesta manejarse en el ámbito del sistema democrático cuando tienen que negociar no saben qué hacer. Lo cierto es que el mandato social que ha dado el conjunto de los argentinos ha sido que le ha puesto límites al gobierno y van a tener que negociar con la oposición, sentarse y para esto va a ser importante que abandone la soberbia y el cinismo que han tenido durante todo este tiempo. Seguramente Máximo Kirchner va a tener que sacar los decibeles si quiere avanzar en la solución de los problemas”.

Para finalizar, dijo que “he pedido participar en las comisiones de legislación pero esto responde a las necesidades que tiene el bloque, sí me han pedido que me desempeñe en el área de justicia, sin dudas que vamos a estar colaborando en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia pero más allá de eso lo cierto es que la labor del legislador siempre se da en todos los temas que se presentan”.

