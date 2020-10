“Tenemos una Municipalidad que tiene apertura, que le da participación al vecino”

Compartir

En el piso de Expres en Radio, Paula Cattaneo, coordinadora de Acción Social de la Municipalidad de Formosa, se refirió al trabajo que realizan dentro de su área donde también están las direcciones de Cuestiones de Género, Abordaje Territorial, de Artes y Oficios, entre otras. Indicó que cuando asumió la gestión el intendente Jorge Jofré tomó la decisión política de crear esta área y valoró que ahora “tenemos una Municipalidad que tiene apertura y le da participación al vecino”.

“Dentro de la coordinación tenemos un equipo interdisciplinario conformado por muy buenos profesionales, nutricionistas, asistentes sociales, psicólogos, abo- gados, etc, y articulamos con todas las direcciones las acciones que vamos llevando a cabo”, comenzó explicando.

Agregó además la funcionaria municipal que también se coordinan acciones con el Gobierno provincial con quien “trabajamos de manera articulada”.

Al referirse a cómo afectó su actividad la pandemia de coronavirus sostuvo que se “reinventaron” y “jamás dejamos de trabajar”.

Un gran cambio

Seguidamente, expresó que antes la Municipalidad se ocupaba solamente de brindar los servicios, lo cual como indicó anteriormente cambió desde que asumió Jorge Jofré. “Desde que está el intendente Jofré al frente de la Comuna, tenemos una municipalidad de puertas abiertas, que tiene apertura, que le da participación a los vecinos; no es que hablamos de inclusión sino que actuamos en consecuencia porque hay inclusión para las personas mayores, con discapacidad, es decir, todos participan”, expresó.

Presencia en los barrios

Por otro lado, Cattaneo fue indagada respecto a la presencia municipal en los barrios, donde dejó en claro que desde el día uno la presencia es activa. “Nosotros siempre estuvimos en los diferentes conglomerados de la ciudad, en absolutamente todos, ante cada necesidad estuvo la Municipalidad, Acción Social, estuvo el Intendente”, dejó en claro.

“Nosotros ingresamos en el año 2015, nos organizamos y en seis meses comenzamos a salir con el programa ‘la Muni en tu barrio’ para realizar diversos los trabajos, contábamos con el equipo ‘oriéntame’ de asistencia legal, llegamos con el equipo de psicólogos, odontólogos, etc, se hacía un trabajo integral importantísimo”, dijo.

Asimismo, reconoció que en el último tiempo pasó “de todo” y esta gestión tuvo varios “golpes” porque “hubo inundación, quita del fondo de la soja, devaluación y ahora la pandemia; pese a todo ese contexto de adversidad nunca paramos de trabajar, de construir, eso es valorable. Creo que esta gestión va a ser recordada como la mejor de la historia, estoy orgullosa de ello”.

“El Intendente todo el tiempo pide que trabajemos, él solamente quiere lo mejor para la ciudad, para que los vecinos sean un poco más felices todos los días”, destacó la misma.

Acompañamiento

de los municipales

En otro tramo de la entrevista, la funcionaria resaltó que cuentan con el acompañamiento del empleado municipal y valoró que gracias a ellos y a las cooperativas -que vienen a complementar lo que hace la Municipalidad- se pueden realizar los diferentes trabajos. “Gracias a ellos se pueden llevar adelante las tareas, por la decisión del Intendente de no dejar una cooperativa afuera, porque cuando ingresamos ya estaban las que hoy continúan, el Intendente no dejó afuera a nadie”, aseveró.

Confió además que no cree que haya “descontento” del personal municipal para con esta gestión sino todo lo contrario porque “se le dignificó como trabajadores y se les brindó un espacio apto y las herramientas necesarias para desempeñarse”.

Dirección de

Discapacidad

Uno de los puntos que no dejó pasar Cattaneo fue la ardua tarea que se realiza desde la Dirección de Discapacidad. “Esta área está a cargo de la Lic. Magui Idoyaga, se viene trabajando fuertemente con los talleres SuperArte donde los chicos hacen manualidades, panadería, etcétera y están muy contenidos. Trabajamos con las familias y las personas con discapacidad; gracias a la decisión política de la actual gestión también se cuenta con dos trafic para trasladarlos a terapias, talleres y hospital”.

CEMAA

Otra de las áreas que pertenecen a Acción Social es el Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA) donde destacó que se trabaja articuladamente con las asociaciones que siempre tienen un cupo para la castración. “Ahora se descentralizó el Cemaa que está en la Nueva Formosa, se llevó al Circuito Cinco donde se realizan atenciones y castraciones para ir controlando la población animal”, detalló.

Recordó asimismo que la creación del Centro Municipal de Atención Animal fue una promesa de campaña de Jofré y “cuando asumió la cumplió”.

Escuela de Artes y Oficios

“En el 2019 terminamos con 3500 personas capacitadas y formadas para adquirir un trabajo para una salida laboral; se le dio la oportunidad a través de la escuela de artes y oficios que es totalmente gratuita, la persona solamente tenía que inscribirse y asistir”.

Agradecimiento

Finalmente, para cerrar la entrevista, la coordinadora de Acción Social de la Municipalidad agradeció a todo el equipo de Acción Social porque “detrás de lo que hacemos hay un equipo inmenso donde hay municipales, cooperativistas, jefe de departamento y directores; es un equipo enorme que lleva adelante una excelente labor con mucho amor y alegría”.