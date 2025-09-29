Tenis: Argentina se quedó sin representantes en esta semana de la gira asiática

Los albicelestes quedaron eliminados en las primeras rondas. Tomás Etcheverry se perderá el resto de la gira por ese continente por una lesión abdominal.

Con la temprana derrota de Francisco Cerúndolo en el ATP 500 de Beijing frente al estadounidense Learner Tien, por 4-6, 6-3 y 6-4, y las eliminaciones de Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, culminó la participación de los argentinos en la gira asiática de esta semana.

Cerúndolo (ocupa el puesto 21° del ranking) comenzó el encuentro con ciertas dificultades, llegando a estar 0-3 abajo en el primer parcial. Sin embargo, mostró una buena capacidad de reacción para revertir el marcador, encadenar juegos consecutivos y terminar adueñándose de la primera manga por 6-4.

A pesar del golpe, Tien (52°) no se desmoronó. En el segundo set, las irregularidades en el servicio de Fran volvieron a hacerse notar. Aunque el argentino logró un quiebre inicial, no pudo confirmarlo en el siguiente game. Más tarde, el estadounidense aprovechó la presión, logró otra ruptura en el cuarto juego y terminó igualando el encuentro. La definición llegó en una tercera manga reñida, donde Tien consiguió quebrar el servicio de Cerúndolo y sostuvo la paridad hasta el 5-4. Pese a que el albiceleste intentó una leve recuperación y forzó el error de su rival cuando éste servía para partido, no pudo capitalizar el envión. En el juego siguiente, el joven de 19 años volvió a tomar la iniciativa y cerró el marcador con un 6-4 final.

No obstante, este jueves, durante la madrugada de Argentina, Sebastián Báez (41°) y Camilo Ugo Carabelli (43°) cayeron en la primera ronda de los ATP 500 de Tokio y Beijing, respectivamente. Asimismo, Tomás Etcheverry (55°) se resintió de su lesión en la zona intercostal, causada el pasado domingo en Hangzhou, y no consiguió presentarse en su encuentro ante el belga David Goffin (87°) en la instancia inicial de la competición.

Si bien Báez no está teniendo una buena temporada, también carece de suerte en los sorteos. El oriundo de San Martín, quien tampoco logró saltar a la pista la pasada semana, debido a un estado gripal que lo obligó a dar walkover en Chengdu, se enfrentaba a Carlos Alcaraz (1°) en su estreno en el ATP 500 de Tokio. El murciano de 2022, ganador del US Open -su sexto título de Grand Slam- semanas atrás, también firmó su regreso a la cumbre del escalafón mundial y lo estrenó con una victoria en sets corridos sobre el pupilo de Sebastián Gutiérrez.

A pesar de la paridad que caracterizó el primer set, capítulo en el que Alcaraz se torció su tobillo izquierdo y puso en duda su continuidad, el europeo logró destrabar el score y selló su pase a los octavos de final con parciales de 6-4 y 6-2.

En tanto, en Beijing, la capital de la República Popular de China, el tenis nacional recibió dos noticias negativas. En primera instancia, la derrota de Ugo Carabelli en su presentación absoluta en la Gira Asiática. El porteño de 26 años, candidato al premio que distingue a la revelación albiceleste de la temporada, se insertó de forma completa en el circuito luego de coronarse campeón del Challenger 125 de Rosario y de alcanzar cuatro semifinales a nivel ATP -las primeras de su carrera- en Río de Janeiro, Santiago, Umag y Bastad, y la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. Sin embargo cayó de forma contundente ante otro español: Alejandro Davidovich Fokina (20°). El malagueño impuso su condición de favorito y lo venció por 6-1 y 6-3. Consecuentemente, El Brujo estiró su racha negativa a cuatro derrotas consecutivas.

Tomás Etcheverry (55°), por su parte, no logró presentarse al duelo correspondiente a la primera ronda en Beijing que lo enfrentaba al belga David Goffin (87°). El platense, también categoría 1999, sufrió el pasado domingo, en los cuartos de final del ATP 250 de Chengdu, una molestia en sus costillas que lo obligó a retirarse frente al francés Corentin Moutet (37°). Esta semana llegó al límite y, si bien intentó, no se hallaba en condiciones para competir. “Lamentablemente terminé con una lesión que me hace volver a casa para recuperar y salir nuevamente con todo”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.