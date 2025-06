Tenis: Argentina será una de las sedes globales de la Billie Jean King Cup

El combinado conducido por Mercedes Paz hará de local en el Córdoba Lawn Tenis Club. Eslovaquia y Suiza serán los rivales en el Grupo C.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) designó a la ciudad de Córdoba como una de las siete sedes globales para los Playoffs de la Billie Jean King Cup 2025. La elección se dio a conocer luego del sorteo realizado en las oficinas de la ITF en Londres este jueves, tras la postulación presentada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

La Selección Argentina de Tenis YPF, capitaneada por Mercedes Paz, integrará el Grupo C junto a Eslovaquia y Suiza. Los encuentros se disputarán en el Córdoba Lawn Tenis Club los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2025, bajo el formato de tres puntos (dos partidos individuales y uno de dobles).

Este evento marca el regreso del tenis femenino internacional de élite al país, con la competencia por equipos más destacada de este deporte. Los conjuntos que resulten ganadores de las siete zonas avanzarán a los Qualifiers 2026, la etapa previa al Final 8 del torneo. Los catorce equipos restantes participarán en los eventos del Grupo Regional I de la próxima temporada.

De esta manera, las tenistas argentinas tendrán la posibilidad de presentarse en casa después de haber llegado en los últimos cuatro años a la instancia de los Playoffs y quedar en las puertas de los ansiados Qualifiers. Por el momento del calendario en la que se disputará la próxima instancia de la Billie Jean King Cup, con la temporada transitando sus últimos pasos, es probable que la mayoría de las jugadoras estén a disposición de la capitana.

La Selección Argentina de Tenis YPF llegó a los Playoffs, tras finalizar en la segunda posición del Grupo Américas I en México en abril de este año.

Eslovaquia parte en el grupo como el mejor sembrado entre los sorteados y se encuentra 9° en el ranking de selecciones en la Billie Jean King Cup. Cuenta con jugadoras como Rebecca Sramkova (38°), Viktoria Hruncakova (220°), Ana Schmiedlova (265°) y Renata Jamrichova (330°), además de la doblista Tereza Mihalikova (32). En los Qualifiers de este año quedó segundo del Grupo C al vencer 3-0 a Dinamarca y caer 2-1 frente a Estados Unidos, que se quedó con el pase a las finales.

Suiza, 16° del ranking mundial, tiene entre sus filas a tres top 100: Belinda Bencic (35°), Viktorija Golubic (80°) y Jil Teichmann (92°). También jugó los últimos Qualifiers y quedó último del Grupo E, en el que cayó ante Ucrania (2-1) y Polonia (3-0).

Agustín Calleri, Presidente de la AAT, se refirió al hito de recibir los Playoffs de la BJKC: “Estamos orgullosos de que Córdoba -su provincia natal- haya sido elegida como anfitriona de una competencia de la magnitud de la Billie Jean King Cup. Esto refuerza el compromiso que venimos demostrando por el tenis femenino”. El dirigente también destacó que Córdoba “es una provincia preparada para recibir eventos internacionales del máximo nivel, lo que significa a su vez un enorme impulso para la economía local”.

Mercedes Paz, capitana del equipo argentino, manifestó su optimismo: “Tendremos dos rivales durísimos, pero también contamos con un equipo muy sólido y con la incomparable energía de jugar en casa. El calendario esta vez juega a nuestro favor, porque los Playoffs coincidirán con la gira sudamericana, así que esperamos presentar el mejor equipo posible”.

Córdoba ya fue sede de la Billie Jean King Cup en 2021, en una serie disputada en el mismo club. En aquella ocasión, Argentina cayó 3-2 frente a Kazajistán. Tras ese intento, Argentina tuvo otras cuatro oportunidades de alcanzar los Qualifiers, pero no logró la clasificación en 2022 (derrota ante Brasil), 2023 (derrota ante Eslovaquia) y 2024 (derrota ante Brasil). La participación en los Playoffs de 2025 representa una nueva oportunidad para el equipo nacional de avanzar.