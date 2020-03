Tenis de mesa: FATM informó a los delegados las últimas medidas que adoptó la entidad

Compartir

En referencia al COVID-19, la FATM (Federación Argentina de Tenis de Mesa) informa que se ha enviado a los delegados de las distintas afiliadas información realtiva a distintas resoluciones de organismos gubernamentales e internacionales del deporte y, a su vez, comunicamos las medidas adicionales a implementar por la FATM.

Específicamente, nuestra federación ha resuelto la suspensión, hasta nuevo aviso, de todos los eventos, en todas las provincias y en todas sus modalidades, del calendario nacional de la temporada 2020.

La medida incluyen las capacitaciones presenciales, campamentos de entrenamientos y otras líneas de acción que se encontraban pre-acordadas en el marco del Plan Plurianual de Desarrollo de Tenis de Mesa 2019-2021. (Se instrumentarán reuniones virtuales con las afiliadas para avanzar en la reprogramación y/o modificación de las modalidades, a los efectos de continuar el diálogo federal del PPDTM y proponer una planificación acorda a la situación actual.)

Hasta nuevo aviso, y también en línea con los organismos internacionales, se han suspendido la organización y realización de los eventos internacionales que iban a desarrollarse en la Argentina: clasificatorio olímpico previsto para abril en Rosario, y Campeonato Sudamericano Sub 11 y Sub 13 y Máster, que iban a realizarse en mayo, en la ciudad de Salta.

Por otro lado, queda a supeditar a lo que dictaminen los organismos nacionales e internacionales sobre la realización del Panamericano Juvenil y Circuito Mundial Juvenil que iba a realizarse en junio, en Rosario, en función de la recomposición de los calendarios correspondientes.

Se han suspendido también los entrenamientos de los atletas de selección argentina en el Cenard y en toda otra institución hasta el 31 de marzo.

Queremos informar además que se está monitoreando la cuarentena obligatorio de los jugadores y sus entrenadores que recientemente han arribado a la Argentina desde países declarados como zona de riesgo y otros.

Es necesario subrayar que todas estas medidas están sujetas a nuevas evaluaciones, teniendo en cuenta la vorágine no habitual en la que nos encontramos tanto en nuestro país como en casi todo el mundo.

Resoluciones de organismos

En lo que al deporte en general se refiere, la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, ha suspendido torneos y competencias y/o eventos internacionales deportivos a desarrollarse en la Argentina por el mes de marzo.

Por su parte, la ITTF (Federación Internacional de Tenis de Mesa) ha suspendido, de manera provisional, todos sus eventos hasta fines de abril, mientras que la Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa (Consuteme) ha cesado todas sus actividades hasta fines de mayo.

Challenger de Córdoba

En lo relativo al Challenger de Córdoba, que se jugó parcialmente en la ciudad de Villa Carlos Paz, aunque debió ser suspendido el viernes 13 conforme a las normativas impuestas a nivel nacional y provincial, FATM comunicará, por separado, con información deportiva y administrativa relativa al evento.