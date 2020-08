Tenis: el aula virtual de desarrollo sigue creciendo

Compartir

El Departamento de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis continúa con su programa de seguimiento de los y las juniors más destacados/as del país que se inició en los comienzos del ASPO: en julio lanzó una iniciativa de charlas virtuales con tenistas de la Región 8 de las categorías Sub 12, 14, 16, 18.

De las charlas participan 64 chicos/as (los/as mejores 8 del ranking de cada categoría) divididos/as en grupos de 4 integrantes (2 de cada sexo) que están a cargo de dos entrenadores. Los encuentros tienen una duración promedio de una hora y abordan una temática específica. La primera etapa, que contó con un alto nivel de respuesta, estuvo dedicada a la táctica y la estrategia en la modalidad singles.

Los chicos/as que participan del programa son: Vazquez Candela, Bronzini Roberta, Markus Camila, Dominguez Zoe, Spiegelman Lola, Gatti Sofia, Grinberg Lucia, Duarte Agustina, Mazzochetti Fabrizio, Sasso Federico, Braian Felipe, Burgio Maximo, Morlan Jeremias, Colabufo Valentino, Caratini Salvador y Costas Cadilla Ignacio en Sub 12.

En la categoría Sub 14: Beveraggi Pilar, Caffarena Julia, Morón Florencia, Markus Carla, Acebedo Martina, Li Augusta, Alvarez Tiara, Marzani Luciana, Centurión Juan Ignacio, De Giorgi Genaro, Carballo Mateo, Arscuchin Romeo, Garay Valentin, Marquez Dylan, Vertberger Ian y Blanco La Roca Juan Ignacio.

En Sub 16 participan: Lehman Nikos, Perlov Facundo, Fariña Maria, Riveros Candela, Lancha Juan Ignacio, Valente Rocco, Sosa Carola, Markus Katja, Faga Sol, Ahumada Luna, Ruiz Matias, Garcia Longo Nicolas, Ardao Guadalupe, Burstein María Victoria, Leston Tomás y Romano Lorenzo.

En Sub 18: Graco Valentin, Salinas Felipe, Sarno Merlina, Barrios Yazmin, De Leon Facundo, Nader Tomás, Rodríguez Magnolia, Aoki María Paz, Giovanello Federico, Fernandez Ignacio, Cañon Malena, Yasan Zoe, Palamarchuk Martín, Lotito Brian, Marzola María Victoria y Staksrud Astrid.

En las próximas semanas seguirán trabajando diferentes tácticas y estrategias en dobles, y avanzado el proceso de aprendizaje, habrá encuentros orientados a la preparación física y a las ciencias aplicadas al deporte.

A su vez, el grupo que había iniciado su trabajo al comienzo del ASPO continúa sus encuentros virtuales con el equipo de Desarrollo AAT y el reconocido biólogo Estanislao Bachrach, en el marco de un proceso extendido con el foco puesto en el entrenamiento mental.

En el cuarto encuentro grupal que mantuvieron, diferenciaron los objetivos de rendimiento de los objetivos de resultados, y los/as alumnos/as absorbieron estrategias y herramientas para alcanzar sus metas.

A lo largo de la cuarentena los chicos tuvieron exposiciones, talleres y charlas en el aula virtual de desarrollo. Por la misma pasaron los tenistas, ex tenistas y entrenadores: Leonardo Mayer, Guido Pella, Diego Schwartzman, Guillermo Cañas, Guillermo Coria, David Nalbandian, Gustavo Marcaccio, Juan Carlos Ferrero y Alex Corretja; el árbitro internacional Damián Steiner, el biólogo Estanislao Bachrach, el nutricionista Luciano Spena, Julia Garisoain (COA y ENARD), el kinesiólogo Diego Méndez, el psicólogo deportivo Gustavo Ruiz y el entrenador de tenis y especialista en matemática deportiva Marcelo Albamonte.