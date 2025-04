Tenis: el saque «más extraño de la historia» de una jugadora que sorprendió a todos en el Madrid Open

La ucraniana Marta Kostyuk, número 36 del mundo, protagonizó un momento singular en su partido de tercera ronda del Mutua Madrid Open 2025. Durante el enfrentamiento contra la rusa Veronika Kudermetova en la pista 4, Kostyuk realizó un saque que dejó a todos, incluida ella misma, perpleja. Un servicio inexplicable que se convirtió en un ace y sorprendió tanto a su rival como al público presente.

El momento ocurrió con punto para ponerse 3-0 en el primer set. Al golpear la bola con la parte superior de su raqueta, esta tomó una trayectoria curva, con un efecto tan extraño que botó dos veces en el cuadro de saque rival antes de dirigirse hacia un costado, haciéndolo inalcanzable para Kudermetova.

La expresión de asombro de la ucraniana después del punto lo decía todo, mientras miraba rápidamente a la jueza de silla para cerciorarse de la validez del saque. Aunque el punto fue completamente involuntario, Kostyuk pidió disculpas a su oponente con una sonrisa y una mirada fugaz antes de regresar a su silla.

El saque no solo generó sorpresa, sino también un nuevo momento viral para la tenista de 21 años, quien ya había llamado la atención en la ronda anterior al celebrar su victoria contra Emma Raducanu en compañía de su perro, presente en la cancha.

Sin embargo, este peculiar punto contra Kudermetova pasó a la lista de acciones memorables de la ucraniana, quien nuevamente dejó en claro que no sigue las normas habituales al realizar sus aces. Tras la viralización de este servicio, las redes sociales se hicieron eco de otro que protagonizó a mediados de marzo en el que cerró su partido contra Anna Blinkova en el Abierto de Miami sacando desde abajo con un efecto imposible para su rival.

“¿Es este un gesto voluntario? ¿O un saque fallado que termina en ace?“, preguntó un usuario al ver el tiro contra Kudermetova. ”Ella va a practicar hacerlo nuevamente de ahora en más», consideró otro, mientras que un tercero bromeó: “Ni el Big Three ni Krygios podrían sacar así si quisieran».

Kostyuk, que se ha consolidado como una tenista combativa dentro y fuera de la cancha, no ha ocultado su postura política desde la invasión rusa a Ucrania iniciada en febrero de 2022. Esto incluyó su negativa a estrechar la mano de jugadoras rusas y bielorrusas al finalizar los partidos como forma de protesta, actitud que, sin embargo, no le impide mantener una conducta deportiva durante el juego.

A pesar del ambiente tenso producto de las discrepancias políticas entre ambas jugadoras, la ucraniana se mostró imperturbable y sólida en su desempeño durante el resto del partido. Kostyuk terminó llevándose la victoria 6-0, 4-6 y 6-4, asegurando así su boleto a los octavos de final. Su próximo duelo será contra la ganadora del encuentro entre Sofia Kenin y Anastasia Potapova, dos rivales que, como Kudermetova, cuentan con amplia experiencia en este tipo de competiciones.