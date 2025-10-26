Tenis: Federico Delbonis tendrá su partido despedida del tenis en Azul

Cierra una trayectoria que en singles incluye 164 triunfos y dos títulos, San Pablo 2014 y Marrakech 2016.

El viernes 14 de noviembre, Federico Delbonis jugará frente a su amigo el correntino Leonardo Mayer con quien compartió el éxito del equipo argentino que ganó la Copa Davis en 2016. Este duelo iniciará a las 19 horas y se llevará a cabo en el Club de Remo de Azul, en un encuentro que marcará su despedida de las canchas.

La despedida oficial de “Delbo” -con una trayectoria que en singles incluye 164 triunfos y dos títulos, San Pablo 2014 y Marrakech 2016- se concreta a casi una década de su cúspide como integrante del equipo argentino que ganó la Copa Davis.

De esta forma, Delbonis, de 35 años (los cumplió el 5 de octubre), cerrará la puerta a una historia de perseverancia porque el éxito en este deporte no le llegó por sí solo, sino que requirió de mucho trabajo, publicó el Diario El Tiempo, de Azul.

«La idea es recaudar para la subcomisión de tenis del club y que el deporte siga creciendo en la entidad. Jugar con un gran amigo le da un toque más. Es una forma de devolver algo a la gente de Azul que tanto me dio», destacó Delbonis en una reciente nota.

El 13 de febrero de 2024, Delbonis, de 33 años en ese entonces, jugó su último partido como tenista profesional al caer, en dupla con el rosarino Facundo Bagnis, frente a los españoles Roberto Carballés Baena y Jaume Munar en el ATP 250 de Buenos Aires, conocido como Argentina Open, cerrando una carrera que incluyó más de 500 partidos de manera individual o dobles.

Delbonis y Bagnis perdieron por 6-4 y 6-2 y el partido sirvió para despedir a un héroe del tenis argentino. Porque su hito más importante fue en la Copa Davis 2016, cuando le dio el punto definitivo a la Argentina para que gane su tan ansiada ensaladera de plata. En un partido inolvidable, derrotó sin atenuantes a Ivo Karlovic por 6-3, 6-4 y 6-2 para romper, por fin, el maleficio.

Curiosamente, el croata anunció su retiro del tenis apenas unos días después de que lo hiciera el azuleño. Es decir que los dos protagonistas del famoso e inolvidable quinto punto de la final de la Copa Davis 2016 dijeron adiós al deporte profesional en el mismo mes y en el mismo año.

Cabe destacar que Karlovic, uno de los mejores sacadores de la historia, ganó 8 títulos ATP (otros dos en dobles), disputó 11 finales y fue 14 del mundo en 2008.

Etcheverry y Comesaña,

a un triunfo del

Masters 1000 de París

En caso de clasificarse, se sumarán a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli en el cuadro principal.

Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña quedaron a un partido de clasificarse para el cuadro principal del Masters 1000 de París gracias a los triunfos que lograron este sábado.

Etcheverry, cuarto preclasificado en la qualy, sumó un sólido triunfo por 6-2 y 6-4 sobre el español Pedro Martínez y ahora tendrá la chance de lograr su boleto para el último Masters 1000 de la temporada ante el neerlandés Jesper De Jong, que necesitó de tres sets para superar al polaco Kamil Majchrzak. Será el cuarto cruce entre ambos, en un historial que gana el platense 2-1, entre ellos el triunfo por 6-4 y 6-4 que consiguió en la serie de Copa Davis en septiembre pasado.

En tanto, Comesaña sumó un buen triunfo al derrotar 7-5, 6-1 al francés Luca van Assche y buscará su plaza en el torneo ante el belga David Goffin, en el tercer cruce entre ellos en las últimas tres semanas. En la primera ronda de Bruselas, la victoria le correspondió al marplatense por 7-6 (7-5), 6-4. Pero la semana pasada, en la qualy de Basilea, el triunfo fue para el ex top ten por 6-2, 7-6 (7-4).

En caso de ganar, Etcheverry y Comesaña se sumarán a Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo en el cuadro principal. Báez debutará ante el británico Cameron Norrie, mientras que Ugo Carabelli y Cerúndolo lo harán ante un jugador proveniente de la qualy.