Tenis: Francisco Comesaña dio la sorpresa en Wimbledon y se metió en el cuadro principal

Sorpresivo triunfo por 6-4, 5-7, 6-2 y 7-6 (5) y pasaje a la segunda ronda de Wimbledon.

Francisco Comesaña (122° del ranking ATP) se convirtió en el protagonista del día en Wimbledon. El argentino, que hacía su estreno absoluto en el cuadro principal de Grand Slam, dio el batacazo venciendo a Andrey Rublev (6°) para meterse en la segunda ronda del prestigioso certamen. El perfil del tenista.

Francisco Comesaña (Mar del Plata, 2000) aterrizó en Wimbledon sin victorias dentro del ATP Tour ni apariciones previas en cuadros principales de Grand Slam. Pero la magia del tenis se esconde en las sorpresas dentro de los grandes escenarios del mundo.

En la ronda inicial de Wimbledon 2024, enfrentando por primera vez a un Top 10, consiguió su primera victoria en las grandes ligas ante el ruso Andrey Rublev por 6-4, 5-7, 6-2, y 7-6 (5) después de tres horas de partido.

Desde aquella primera irrupción como profesional en 2017 en la que consiguió su primer punto ATP debutando en un torneo local han pasado años llenos de aprendizajes y crecimiento que hoy dan como resultado uno de los momentos más destacados de su carrera.

En 2021 dio el gran salto en cuanto a ranking pasando del puesto 763 al 475 a fuerza de recorrido en eventos pertenecientes a los circuitos ITF y Challenger.

En 2023 consiguió el título más importante hasta esea momento levantando el Challenger de Vicenza. Luego, asentado en la categoría, llegaron los de Liberec y Oeiras. Mientras tanto, sus primeros pasos en el máximo nivel: el ATP Tour.

A principios de esta temporada se estrenó en el ATP 250 de Córdoba, siguió por el 500 de Río de Janeiro y el 250 de Santiago. Terminó el recorrido sudamericano sin sumar esa añorada primera victoria pero con la experiencia a cuestas para seguir impulsándose.

En Grand Slams contaba con las vivencias que había atravesado en las fase clasificatorias del US Open 2022-2023 (cuando quedó a un paso del ingreso al cuadro principal) y del Australian Open 2024. Pero finalmente la alegría máxima llegó en un lugar que nunca antes había pisado… Wimbledon.

La magia del tenis envolvió al argentino: a kilómetros de su casa, contra un Top 10 de cargada trayectoria y en una superficie no corriente en su formación, Comesaña se hizo grande en el césped sagrado y protagonizó uno de los batacazos de primera ronda.

Así, estiró su estadía en el All England y sigue soñando en el lugar en el que siempre quiso estar.