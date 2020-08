Tenis: Gustavo Fernández se prepara para el Us Open

Compartir

El número dos del mundo de tenis sobre silla de ruedas viajará a Estados Unidos el 5 de septiembre.

Gustavo Fernández ya se enfoca en el US Open que se realizará del 10 al 13 de septiembre. Comenzó su preparación en Río Tercero, Córdoba, y ahora se encuentra en Chivilicoy ultimando detalles. Luego, será el momento de regresar a Buenos para viajar a Estados Unidos el 5 de septiembre y prepararse para disputar el Grand Slam que aún no conquistó.

“Gusty”, número dos del mundo y ganador de cinco Grand Slam como singlista, fue confirmado como segundo preclasificado en el US Open, certamen que contará con los siete mejores del mundo si es que el coronavirus no afecta a ninguno de los participantes.

En la edición número 13 del torneo, el cordobés buscará levantar el trofeo que se le negó en la final de 2014, el único Grand Slam que le falta ya que obtuvo Roland Garros (2016 y 2019), Australia (2017 y 2019) y Wimbledon (2019).

Además de Gustavo Fernández participarán del torneo que se desarrollará en el Centro Nacional Billie Jean King los siguientes jugadores: Shingo Kunieda (Japón, preclasificado número 1), Alfie Hewett (Gran Bretaña, 3), Joachim Gerard (Bélgica, 4), Gordon Reid (Gran Bretaña, 5), Stephane Houdet (Francia, 6), Nicolas Peifer (Francia, 7) y Casey Ratzlaff (Estados Unidos, 20).