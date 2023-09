Tenis: hay fecha definida para el tercer Challenger de Corrientes

Finalmente esta semana quedará confirmada la realización del Challenger de Corrientes, que incluso ya aparece en el calendario oficial de la ATP Challenger Tour, y que se desarrollará en la segunda quincena del mes de octubre.

Este año el Corrientes Tenis Club volverá a ser escenario de un torneo Challenger, ya que por tercera vez y la segunda en forma consecutiva se desarrollará el Challenger de Corrientes, y que tiene como fecha de inicio el lunes 16 de octubre, según marca el calendario oficial del ATP Challenger Tour.

Recordemos que la primera edición del Challenger de Corrientes se desarrolló en el 2015, donde en aquella oportunidad Máximo «Machi» González se consagró campeón al superar en la final a Diego Schwartzman por 3-6, 7-5 y 6-4. En tanto que el año pasado en la segunda edición, Francisco Comesaña se alzó con el título al ganarle a Mariano Navone por 6-0 y 6-3, en un torneo que quedará en el recuerdo por haber sido el certamen en el cual Leonardo Mayer puso fin a su exitosa carrera.

Aryna Sabalenka se transformó

en la nueva N°1 del ranking

mundial femenino

Después de largos meses de lucha, Aryna Sabalenka por fin podrá decir que es la número uno del mundo en el ranking mundial WTA. La bielorrusa, de 25 años, aprovechó la caída de Iga Swiatek ante Jelena Ostapenko en el US Open y será la mejor rankeada a nivel femenino a partir del 11 de septiembre.

Pase lo que pase en el US Open 2023, Aryna Sabalenka ya se aseguró subir a la cima del ranking mundial femenino a partir del 11 de septiembre, tras la culminación de Flushing Meadows.

Para explicar la llegada de Sabalenka a esta posición es necesario contar lo que ha sido su gran temporada, sumado a que Swiatek no defendió muchos de los puntos que cosechó a lo largo de 2022. Aryna, entre enero y septiembre, fue campeona del WTA 500 de Adelaida, Australian Open (primer título de Grand Slam para ella) y WTA 1000 de Madrid, además de sumar muy buenas presentaciones en Indian Wells (finalista), Roland Garros y Wimbledon (semifinalista en ambas competiciones).

En cuanto a Iga, fue campeona de Roland Garros, los WTA 500 de Stuttgart y Doha y el WTA 250 de Varsovia. Sin embargo, no pudo defender la corona en Indian Wells (semis), Miami (no jugó) y Roma (cuartos de final, retirándose frente a Elena Rybakina en el tercer set), dejando varios puntos importantes en el camino. De esta manera, Swiatek dejará la cima después de una increíble racha de 75 semanas consecutivas.

Por último, Sabalenka será la mujer N°29 en ser N°1 del mundo desde la instauración del ranking mundial femenino en 1975 y la segunda jugadora de Bielorrusia en llegar a dicha posición. La otra fue Vika Azarenka quien estuvo 51 semanas entre 2012 y 20