Tenis: Italia venció a Países Bajos y se quedó con la segunda Copa Davis al hilo

Matteo Berrettini y Jannik Sinner cumplieron con los pronósticos y se impusieron en los duelos de singles ante Botic Van de Zandschulp y Tallon Griekspoor, respectivamente. El equipo de Filippo Volandri se quedó con su tercera Ensaladera de Plata en su historia.

Italia se hizo cargo del rótulo de candidato y barrió a Países Bajos en la final de la Copa Davis disputada este domingo, en el Palacio de los Deportes José María Martín Cárpena de Málaga, España. La serie se definió con un 2-0 en los dos partidos de singles, con triunfos de Matteo Berrettini y Jannik Sinner, en ambos casos en sets corridos, ante Botic Van de Zandschulp y Tallon Griekspoor, respectivamente.

De esta manera, el equipo conducido por Filippo Volandri se quedó por segundo año consecutivo con la Ensaladera de Plata y por tercera vez en la historia. En los tres cruces del Final 8 disputado en la ciudad andaluza, el único partido que no ganó el conjunto europeo fue el primero de los cuartos de final ante Argentina, en el que Francisco Cerúndolo venció con autoridad a Lorenzo Musetti, por 6-4 y 6-1. De ahí en más, la Azzurra fue imparable con las actuaciones estelares del número uno del mundo, Sinner, y el gigante sacador, Berrettini.

En el primer turno de la jornada, el número 35 del mundo se impuso ante Van de Zandschulp, por 6-4 y 6-2, en apenas 78 minutos de juego. Sin ceder ninguno de sus turnos al servicio y quedándose con tres del neerlandés a lo largo del encuentro, el romano dominó con 16 aces y solo una doble falta. El rendimiento del jugador de 1,95 metros sentó en el banco a Musetti, que no volvió a jugar en toda la semana después de la caída en la apertura de la serie ante los conducidos por Guillermo Coria el jueves pasado.

Más tarde, pasadas las 14 de Argentina, el mejor tenista del momento y reciente campeón del ATP Finals se plantó ante Griekspoor, desplegó todo su repertorio y en una hora y 40 minutos le dio el triunfo a Italia. El oriundo de Harleem, a 31 kilómetros de Ámsterdam, no se la hizo sencilla al favorito en el inicio y lo llevó en el primer set a la definición en el tie break, mientras que en el segundo batalló hasta el 2-2. Con dos quiebres seguidos, Sinner encarriló un triunfo contundente, por 7-6 (2) y 6-2.

El camino de Italia en el Final 8

Italia llegó a la serie definitoria por segundo año consecutivo después de eliminar a la Argentina en cuartos de final y a Australia, en semis. La clave fue la dupla que protagonizaron Sinner y Berrettini. En el duelo del jueves ante los sudamericanos y tras la derrota de Musetti en el debut, el líder del ranking de la ATP no le dio ninguna chance a Sebastián Báez y minutos después saltó a la cancha para el dobles junto al romano, de 28 años, para asegurarse un lugar entre los mejores cuatro del certamen. Máximo González y Andrés Molteni cayeron con un doble 6-4 ante los campeones vigentes.

El enfrentamiento ante los oceánicos no necesitó del tercer match para los europeos: Berrettini venció a Thanasi Kokkinakis (6-7, 6-3 y 7-5) y Sinner a Alex de Miñaur (6-3 y 6-4).

Países Bajos, por su parte, no pudo quedarse con la Ensaladera de Plata en su primera final de Copa Davis. Los neerlandeses aguaron la fiesta española al retirar a Rafael Nadal de la actividad profesional en cuartos de final y se impusieron ante Alemania en semis. Después de dos batacazos, la lógica imperó en Málaga para que Italia celebre de la misma manera que en 2022.