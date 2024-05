Ténis: Rafaél Nadal volvió a poner en duda su presencia en Roland Garros

Se acerca Roland Garros y a medida que pasan los días empieza a crecer la incertidumbre sobre la presencia de Rafael Nadal. Días atrás ya había dado algunas pistas sobre este tema y ahora volvió a hablar sobre la incógnita que tiene a todos los fanáticos a la expectativa.

¿Jugará Nadal esta edición de Roland Garros? Lo cierto es que todavía no hay una respuesta precisa. En una reciente entrevista con France TV Sport, adelantó: «No quiero jugar Roland Garros si tengo que ir con precaución y sin poder dar mi máximo esfuerzo, como ocurrió en Barcelona y Madrid».

Y agregó: «Ha sido un torneo tan especial en mi carrera y de tanto valor sentimental para mí, que preferiría quedarme con otro recuerdo. Será duro si no estoy, pero solo jugaré si me siento bien». De esta manera, dejó en claro que para estar en el Grand Slam parisino es prioritario estar bien físicamente. Este año, el manacorí, actualmente en el puesto N°305 del ranking, lleva solamente cuatro torneos jugados: Brisbane (cuartos de final), Barcelona (segunda ronda), Madrid (octavos de final) y Roma (segunda ronda).

Han sido recurrentes los intentos del ex N°1 de volver a la competencia de una manera más sostenida, pero su físico le fue complicando el camino. Pese a esto, él no ha dejado de insistir y es por eso que todavía sigue con la mira puesta en Roland Garros, su torneo favorito y en el que todos esperan que pueda estar este año.

«Sólo jugaré si siento que puedo dar el 100% de mis posibilidades. Si eso no alcanza para ganar ni un solo partido, lo aceptaré, pero no me veo a mí mismo entrando en la pista sabiendo que no tengo ninguna opción. Si hay un 0,01 de posibilidades quiero intentarlo, pero si no tengo absolutamente ninguna, prefiero no jugar», explicó Rafa en la citada entrevista.

Lo mejor Con respecto a su físico, también hizo foco en que ha tenido complicaciones desde muy joven: «Tuve una lesión muy importante con 19 años. Hubo muchas opciones de no poder seguir jugando a nivel profesional».

Ante este escenario llega Nadal a Roland Garros. Será cuestión de esperar unos días más para ver la evolución, aunque el margen se achica cada vez más. El Grand Slam iniciará el domingo 26 de mayo.