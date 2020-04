Tensa reunión de los capitanes del fútbol argentino con Sergio Marchi

Compartir

Los referentes de los equipos de Primera se reunieron virtualmente con el titular de FAA. Los jugadores se mostraron molestos con Marchi porque el fin de la temporada significa que unos 2000 contratos de jugadores que vencen a mitad de año no van a ser renovados. Lo acusan de haber sido inflexible y poco estratégico en las charlas con AFA y haber llevado al límite una situación que hoy dejará a muchos futbolistas sin club. Además, se mostraron en contra de que no haya descensos en 2021 ya que eso podría significar que los clubes encaren la temporada con juveniles.

El motivo del disconformismo de los jugadores con el secretario gremial pasa por que consideran que hubo un error estratégico en la negociación del gremio con la AFA. Esa falla en las negociaciones que llevó adelante Sergio Marchi con una comisión de Viamonte deriva en que aproximadamente 2000 jugadores verán finalizados sus contratos en junio y seguramente no se los renovarán. Los afiliados consideran que desde el gremio se tensó la negociación y que nunca se les notificó en la charla de la semana anterior, cuál era la propuesta de los clubes.

Hace algunas semanas, una comisión de AFA le presentó una propuesta a Agremiados. En esa charla, se habló de hacer una reducción que rondaba el 20% en los sueldos y un tope de pago de $ 250 mil. A cambio de ese esfuerzo que debían hacer los jugadores, la dirigencia se comprometía a mantener los contratos en pie en todas las categorías, hasta diciembre, cuidando así las fuentes de trabajo de los futbolistas.

Sergio Marchi, ante esa propuesta de reducción de sueldos pero de inmediata extensión de los contratos, se mostró inflexible y se negó a aceptarla. No abrió el juego a todos los capitanes y terminó tensando la situación. Eso, derivó en un análisis de los dirigentes que se extendió hasta hace pocos días, cuando terminaron definiendo el cierre de la temporada. Con la suspensión de la misma, aproximadamente 2000 jugadores (de todas las categorías) verán finalizar sus contratos con los clubes, y así, perderán su fuente laboral.

La confianza de los jugadores con Marchi viene socavándose desde hace tiempo y esto parece aumentar la distancia entre el líder sindical y los jugadores. Ante las versiones que indicaban que la temporada se iba a dar por finalizada y que iban a concluir los contratos. “Cuando hablé con los dirigentes de mi club, y les pregunté porqué tomaban esta determinación, me dijeron que la propuesta de la AFA era extender los contratos con un descuento y que Marchi les dijo que no. Ahora, por incapacidad del gremio, muchos colegas van a perder su trabajo”, le confió un capitán a Doble Amarilla sin ocultar la bronca con el gremialista.

Esta situación se repitió en varios clubes, lo que derivó en que muchos futbolistas le plantearan su disconformismo en la reunión. Como respuesta, para intentar apaciguar las miradas hacia el gremio, FAA propuso que los jugadores intimen de manera masiva a los clubes que tienen deuda y alcanzar una propuesta general para que no haya descensos en 2021.