Tensión con España: dura crítica del bloque de Pichetto a Milei y un pedido de «mesura y templanza»

A través de un comunicado, Hacemos Coalición Federal instó al Presidente a que “desista de su actitud irresponsable en materia de política exterior”, provocando conflictos países importantes del mundo.

El bloque Hacemos Coalición Federal, presidido en la Cámara de Diputados por Miguel Ángel Pichetto, emitió un comunicado en relación al último foco de tensión diplomática que registró Gobierno con España en el plano internacional. Con críticas, en el texto se le pide a Javier Milei “mesura y templanza”.

Vale recordar que el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó esta mañana que el presidente Javier Milei no se disculpará con su par español, Pedro Sánchez, y sostuvo que “no hay razones” para la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. De esta forma, el Gobierno argentino replicó de manera formal al presidente español, quien exigió una “rectificación” del propio Milei a sus declaraciones en el marco de la última convención del partido Vox, en Madrid, en donde hizo una alusión a las denuncias por corrupción contra la primera dama del país europeo, Begoña Gómez.

“Esto empezó el 3 de mayo, cuando un ministro del gobierno español acusó al presidente argentino de ingerir sustancias; a partir de ahí, vino un sinfín de ataques por parte de otros ministros, y del propio Pedro Sánchez, que lo trataron de fascista, odiador, negacionista, de mala persona. Algunos reclaman disculpas. No va a haber, no hay de qué disculparse. Apelamos a que el gobierno de España nos pida las disculpas correspondientes”, señaló Adorni en declaraciones a Radio Metro.

Además, el funcionario sostuvo que los comentarios del presidente argentino corresponden a cuestiones “personales” que “no deberían interferir en las relaciones diplomáticas”. “Dudo que España tenga intenciones de romper relaciones diplomáticas con la Argentina y no hay razón alguna para romper relaciones con España”, agregó.

“Desde Hacemos Coalición Federal instamos al Presidente a que desista de su actitud irresponsable en materia de política exterior provocando conflictos absurdos con países importantes del mundo”, señala el comunicado de Hacemos Coalición Federal en sus primeras líneas.

El texto, a su vez, señala: “Como representante de nuestra Nación y de todos los argentinos, pedimos al Presidente que actúe con mesura, templanza y tolerancia atributos básicos en un sistema democrático y más aún en ocasión de establecer diálogos con representantes de otros países”.

Este lunes y ante el pedido de disculpas por parte del Gobierno del país europeo, la embajadora de España en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez (68), abandonó la Embajada y llegó a Madrid esta tarde (14 hora local).

En lo que respecta al texto emitido por el bloque de la Cámara de Diputados, también se pudo leer: “En solo cinco meses el presidente Milei ha generado constantes crisis diplomáticas por su sesgo ideológico, por su fanatismo intolerante a unos ideales, incurriendo en repetidas descalificaciones a otros mandatarios que piensan distinto y comprometiendo así las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales de Argentina con países como China, Estados Unidos, Brasil, Chile, México, Colombia, Ecuador y España. Del mismo modo, ha viajado por el mundo por cuestiones de carácter meramente personal, religioso o para involucrarse en campañas políticas locales no siendo ninguno de ellas visitas de estado”.

Es importante mencionar que a pesar de la tensión que se abrió con el gobierno español tras su participación en el Festival Europa Viva 24, el presidente Javier Milei tiene previsto volver a España a mediados de junio. Será el 21 de junio, fecha en la que estará en la capital ibérica donde será premiado por el Instituto Juan de Mariana, cuando se realice la Cena de la Libertad en esa institución, en el Casino de Madrid, durante la que se denominó como Semana de la Libertad.

En Casa Rosada, pese a la escalada de tensión luego de las declaraciones de Milei contra Begoña Gómez —la primera dama española, esposa del presidente de ese país, Pedro Sánchez—, confirmaron este mediodía que el viaje se hará. “¿Por que no va a ir?”, expresó un funcionario con acceso al despacho presidencial. “Este es un problema personal y esperamos que después de los agravios que recibió nuestro Presidente, ellos se disculpen”, deslizó en sintonía con las últimas declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni.