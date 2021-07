Tensión con Jimena Barón y un beso con Hernán Piquín: la vuelta de Mariela Anchipi a ShowMatch

Compartir

La bailarina y mujer de Dady Brieva, con gran recorrido en el Bailando, reemplazó a Sofía Jujuy Jimenez en La Academia.

El jueves en La Academia de ShowMatch (El Trece) se dio la vuelta de Mariela La Chipi Anchipi a la pista. Luego de haber sido coach, participante e incluso integrante del BAR en el Bailando, ahora regresó para reemplazar a Sofía Jujuy Jiménez en la competencia, quien se recupera de una fractura en las costillas.

Pero antes de bailar, tuvo un tenso cruce con Jimena Barón, a propósito de viejas rencillas de la época en la que hoy es jurado era participante, y la hoy reemplazante, se desempeñaba como coach.

“El otro día escuché que le pusiste un 6 como bailarina a Jime”, le comentó Marcelo Tinelli a la mujer de Dady Brieva. Y ella se explicó: “Es que le faltaban algunos detalles, era su primer año en la pista. Además, no tenía un buen bailarín”, dijo, mitad en serio y mitad en broma, sobre Mauro Caiazza, con quien tuvo una dura pelea. “Vos tenés un tema con Mauro, que nunca me enteré y la ligué yo, me odiaste en el último ShowMatch. Y no creo que sea que porque baile como el culo, porque eso se sabía y me contrataron así. Pero nunca supe qué pasó con Mauro y me sigue generando intriga…”, le apuntó Barón.

“No lo odiaba a Mauro, pero sentí que me clavó tres puñales por la espalda. Y cuando me clavó el último, le dije: ‘No, pibe’”, explicó Mariela. “Pero yo que culpa tenía que simplemente era su novia número 24”, preguntó Jimena. “Yo nunca me la agarré con vos”, se atajó Chipi. “¡Sí! ¡Re! Me odiabas, nunca me saludabas, pasabas por el pasillo y no saludabas…”, describió la jurado. “No, pará. Stop ahí”, pidió Anchepi y se explicó: “Ellos usaban el pasillo de sala de ensayo y me quedaba a un costado, queriendo pasar despacito para no interrumpir su ensayo”.

“Te lo digo porque sentía que había una mala onda con los dos, yo ni te conocía y pensaba: ¡Qué fiaca!’”, explicó Jimena. “¿Salió con Mauro usted?”, le preguntó Tinelli a La Chepi. “¡No, nunca, jamás! Ese fue el problema, que él nunca lo negaba de manera rotunda y se hacía el langa. Siempre que te vi, te saludé. Y si no lo hice, fue por no interrumpir una pasada, no por Mauro”, cerró la mujer de Dady y queriendo acercar posiciones con Barón.

Después de bailar y antes de las devoluciones, Ángel de Brito le advirtió a La Chipi: “Te deseo mucha suerte con mis compañeras, porque te odian”. Y luego, destapó: “Piquín no, porque fueron novios”. “Sí, fuimos novios hace muchos años atrás”, confirmó Piquín este romance retro y salió de su silla para fundirse en un abrazo y un apasionado pico con Anchepi, que sorprendió a toda la pista.

“¿Le dio un beso en la boca?”, preguntó Tinelli, incrédulo. “¿Dady no tiene problemas?”, quiso saber. “No, Dady ya lo sabe”, dijo ella. “¿Y su novio en España?”, consultó el conductor a Piquín. “No, no, para nada, no”, cerró Piquín. “Te hubieses quedado con Piquín, Chepi: te ibas a recorrer el mundo, te metías en menos quilombos…”, apuntó De Brito.

Luego de su participación y de la calificación del jurado (la pareja quedó al borde de la sentencia), Anchepi habló con Teleshow. “La vuelta a la pista la viví muy contenta, emocionada. Este sigue siendo un lugar donde podemos exponer nuestro arte. Y es muy importante que esté, en estos casi dos años con los teatros cerrados”, dijo.

Respecto a cómo el jurado la puntuó, dijo que “seguramente yo me voy a ver peor de lo que me vio el jurado. Soy súper crítica conmigo, sé que Hernán me conoce, abre los ojos y ya sabe. Nosotros nos reimos, nos gusta mucho nuestro arte. Entonces todo lo que sea para sumar, vale”.

Y con respecto a su cruce con Jimena Barón, dejó en claro que “nunca la dejé de saludar. ¿Encontrarme en un pasillo face to face y yo correr la cara y no saludar? Eso jamás sucedió”.

“Cuando a mi me llamaban para ir al BAR, los veía a Mauro Caiazza y Jimena ensayando ahí y yo pasaba queriendo molestarlos lo menos posible. Como coach, yo sé que es super importante cuando, después de haberte maquillado, peinado y pasar por el vestuario, la gente se dispersa mucho con todo eso; más si no sos bailarín. Entonces, es muy importante esa pasada antes de que entren a la pista. Fue por no molestarlos y respetar su trabajo, no fue mala onda”, agregó sobre la posibilidad de no haberla saludado a Barón en aquel entonces.

“Ella no es bailarina y por ahí no lo sabe, pero los bailarines de escuela tenemos un respeto absoluto por el ensayo”, justificó su punto.

