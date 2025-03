Tensión en el desalojo de una fiesta clandestina en Córdoba: atacaron con piedras a la Policía

La Policía de Córdoba, en conjunto con la Subsecretaría de Fiscalización y Control de la Municipalidad, desbarató una nueva fiesta clandestina que no contaba con habilitación ni con las medidas de seguridad requeridas. El evento tuvo lugar en una vivienda particular de barrio Alta Córdoba, donde más de 150 personas participaban en la reunión ilegal.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de ayer domingo en una casa ubicada en la intersección de Calderón de la Barca y Mendoza. Según informaron fuentes policiales, el evento no solo incumplía con las normativas municipales, sino que también ponía en riesgo a los asistentes por la falta de condiciones de seguridad.

Según informó el portal El Doce.tv, la intervención se realizó tras recibir denuncias de vecinos que alertaron sobre ruidos molestos y la presunta venta de alcohol sin autorización. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron la presencia de una gran cantidad de personas, equipos de sonido y luces de discoteca.

Fue por ello que las fuerzas de seguridad procedieron a la interrupción del evento y al desalojo de los asistentes. Durante el operativo, se incautaron dos parlantes, luces láser, una consola y un trípode, utilizados para la ambientación de la fiesta.

Mientras los agentes llevaban a cabo el procedimiento, algunos de los asistentes reaccionaron de manera violenta, lanzando piedras contra los efectivos policiales. Ante esta situación, el personal de la fuerza debió dispersar a los atacantes con armamento no letal. A pesar de la agresión, no se registraron heridos ni daños en los patrulleros.

Más operativos

en Córdoba,

más clausuras

Este operativo se suma a una serie de intervenciones en la provincia mediterránea para desarticular fiestas clandestinas. En las últimas semanas, la Policía y las distintas intendencias intensificaron los controles para prevenir reuniones ilegales que no cumplen con las normativas de seguridad y habilitación.

A mediados del mes pasado, por ejemplo, un evento no autorizado en Río Cuarto, conocido como La Lupita Fest, terminó siendo clausurado en dos ocasiones durante la misma noche.

La primera intervención policial ocurrió en un predio ubicado en la calle Presidente Perón al 3400, mientras que la segunda tuvo lugar en una vivienda del country San Esteban, donde los organizadores intentaron continuar con la celebración tras el cierre inicial.

De acuerdo con el reporte, el primer operativo se llevó a cabo alrededor de las 00:30 del domingo, cuando las autoridades detectaron que el evento carecía de las habilitaciones necesarias.

Entre las irregularidades encontradas se destacaron la instalación de una carpa sin los informes técnicos correspondientes, la contratación de personal de seguridad privada no autorizado y la ausencia de un servicio de emergencias médicas en el lugar. Estas condiciones llevaron a la clausura inmediata del evento.

Sin embargo, y lejos de acatar la medida, los organizadores decidieron trasladar la fiesta a una casa ubicada en el lote 300 del country San Esteban, presentándola como un supuesto festejo de cumpleaños.

La segunda intervención policial ocurrió pasadas las 3 de la madrugada, cuando las autoridades llegaron al lugar tras recibir información sobre la reanudación del evento.

En la vivienda se encontraban aproximadamente 400 personas, quienes habían sido convocadas tras la clausura del predio original.

La dueña del domicilio reconoció que los asistentes eran los mismos que habían adquirido entradas para esta fiesta, lo que confirmó que se trataba de una continuación del evento clausurado previamente. Ante esta situación, las autoridades procedieron a desalojar a los presentes y a clausurar nuevamente la celebración.