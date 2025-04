Tensión en la Legislatura: la diputada Villaggi denunció censura por parte del oficialismo

Una vez más, la Cámara de Diputados de Formosa fue escenario de tensión y controversia, esta vez en el inicio de la sesión del día, durante el segmento de homenajes. El episodio involucró a legisladores oficialistas y de la oposición, y terminó con los micrófonos apagados, acusaciones cruzadas y la retirada de los diputados opositores del recinto.

La diputada provincial de la UCR, Agostina Villaggi, fue una de las protagonistas del conflicto. Según relató, intentaba rendir homenaje a los trabajadores de la provincia desde una perspectiva crítica de la situación laboral actual, cuando fue interrumpida y silenciada por las autoridades de la Cámara.

“El formoseño está más habituado a enterarse de lo que ocurre en la Legislatura por un escándalo o un cruce que por los proyectos que se aprueban”, expresó Villaggi en diálogo con la prensa. “Esto es resultado del autoritarismo del Partido Oficialista, que utiliza de forma exclusiva el micrófono y nos quita la palabra cuando no les gusta lo que decimos”.

El cruce se originó durante los homenajes. La diputada oficialista Estela Escobar fue la primera en tomar la palabra, con un discurso alusivo al Día del Trabajador, donde criticó la gestión del presidente Javier Milei. Luego intervino la diputada Blanca Denis, quien homenajeó al Papa Francisco con una extensa lectura de más de 20 minutos, algo que, según Vilaggi, va en contra del reglamento que prohíbe la lectura de discursos escritos.

“Ambas intervenciones fueron escuchadas con respeto, aunque claramente no comparto sus opiniones. Cuando me tocó hablar a mí, quise rendir mi homenaje a los trabajadores con datos concretos sobre el empleo en Formosa”, explicó Villaggi. En su intervención, señaló que la provincia es la que menor cantidad de empleo privado registrado tiene en el país, en comparación con otras como Corrientes, Chaco o incluso Tierra del Fuego y Catamarca.

La diputada también denunció el régimen tributario de la provincia, al que calificó como “abusivo” y responsable de desalentar la radicación de empresas e industrias. “Formosa no puede competir con otras provincias que optaron por reducir impuestos. Aquí, las trabas burocráticas, los altos costos y los malos tratos desalientan la inversión”, sostuvo.

Vilaggi afirmó que mientras realizaba esta exposición, su micrófono fue abruptamente apagado. “Evidentemente, lo único que toleran escuchar es el relato oficialista”, denunció. “Yo había sido respetuosa, no había mencionado a ningún funcionario, solo presentaba datos. Pero no soportaron que diga la verdad”.

El incidente se volvió aún más tenso cuando, tras el corte del micrófono, la diputada alzó la voz intentando continuar con su exposición. “Si después se ve que levanté el tono, fue simplemente porque no podía seguir hablando y quería que se escuche mi voz”, explicó.

El enfrentamiento culminó con el retiro de los diputados opositores del recinto, en una muestra de repudio a lo que consideran un acto de censura y atropello institucional.