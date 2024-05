Tensión en Misiones: la Policía de Posadas se acuarteló y los docentes cortaron la Ruta 14

Ambos son protestas para pedir aumentos de sueldos. Los agentes están encerrados desde la madrugada en el Comando Radioeléctrico y, al mismo tiempo, el gremio de los maestros se concentra en una de las vías principales de la provincia

La provincia de Misiones está atravesando días de tensión y conflicto marcados por intensas protestas salariales que se desarrollan en diferentes puntos de su territorio. En las últimas horas, el gremio docente comenzó una intensa manifestación en la Ruta Nacional 14, cuyo tránsito fue cortado en su totalidad, y al mismo tiempo la Policía de Posadas se acuarteló en el Comando Radioeléctrico, provocando caos y descontrol en la capital.

Son protestas diferentes, pero con el mismo objetivo: insistir en el pedido de un aumento de sus sueldos que les garantice la cobertura de la canasta básica. En este sentido, las dos se convirtieron en un conflicto para las autoridades provinciales, quienes desde la mañana de este viernes utilizan todos sus esfuerzos tanto para habilitar el tránsito en las vías que fueron cortadas como para desalojar a los agentes del cuartel, quienes también obstaculizaron el paso de transeúntes y vehículos en una de las avenidas más concurridas de la ciudad.

El episodio que tiene a la fuerza policial como protagonista se desarrolla en la intersección de las calles Félix Bogado y Uruguay. Según detallaron medios locales, todo comenzó a las 4:30 de la madrugada con un ensordecedor ruido de sirenas que alertó a los vecinos sobre el comienzo de la protesta. Desde entonces, al menos 100 efectivos tomaron el cuartel al tiempo que llevaban adelante una quema de gomas en las inmediaciones.

Ya a partir del amanecer, se sumaron piquetes con cacerolazos y pancartas que resaltaban el reclamo salarial. Estos tomaron fuerza con la participación de policías retirados y familiares de efectivos del interior, que se movilizaron al lugar para enfatizar la manifestación.

El movimiento generó un significativo despliegue de personas en la zona, pero, a pesar de los acercamientos de las autoridades locales y provinciales, este no cesó y para el mediodía aun el acuartelamiento no estaba resuelto. Aseguran que el Comando Radioeléctrico está funcionando, pero nadie puede ingresar.

Pasadas las 12:30, una periodista de Posadas informó en diálogo con A24 que se había llevado adelante una reunión entre el Juez de Instrucción Ricardo Valor y los voceros de la Policía que se encuentran acorralados en el edificio. Esta se realizó para solicitar que los agentes abandonen el lugar y liberen el tránsito de la avenida Uruguay. “La policía no lo va a hacer”, aseguraron acerca de la postura que mantienen los oficiales.

En diálogo con Agencia Hoy y LT 4 el Suboficial Mayor retirado Germán Palavecino afirmó que todas las medidas y pedidos de estos últimos meses “no fueron escuchados” y por eso que tanto los policías como penitenciarios de la provincia llegaron a esta medida extrema. “Mínimamente, necesitamos que se garantice la canasta básica y eso es superior al 100%“, manifestó.

El hecho se produce apenas un día después de que los retirados de la policía y del servicio penitenciario levantaran su acampe frente a la Jefatura de Policía, donde estuvieron reclamando durante cuatro días consecutivos.

El reclamo salarial docente

En las últimas horas, el gremio docente se movilizó a la Ruta Nacional 14 para pedir por aumento salarial. No fue la única vez que lo hicieron: a mitad de semana, en Jardín América, alrededor de 100 trabajadores de la educación interrumpieron completamente el tráfico en el kilómetro 1440 de la misma vía, según informó una fuente local.

En la ruta 14, a la altura de Guaraní, un grupo de aproximadamente 30 docentes se congregó para marchar hacia la plaza San Martín, mientras que en Aristóbulo del Valle, docentes autoconvocados de esa localidad y de Salto Encantado marcharon utilizando media calzada, desde la rotonda de la ruta nacional 14 y la avenida Las Américas hasta la rotonda de la avenida Paraguay. En San Vicente, tras una asamblea, los docentes cortaron la ruta nacional 14 en el kilómetro 1251, permitiendo el tránsito vehicular cada dos horas.

En el plano de las negociaciones salariales, el lunes próximo continuará la mesa de diálogo entre representantes del Gobierno provincial y del ámbito docente. La postura del Gobierno es considerar como justo el reclamo salarial dentro de toda la administración pública, manteniendo una vocación de consenso que se refleje en una tercera actualización salarial en mayo.

Asimismo, el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) fue lanzado en Misiones para cubrir los porcentajes adeudados por Nación tras el cese del FONID, que se abonará en la semana del 20 al 24 de mayo.