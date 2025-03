Tensión entre McLaren y Red Bull: la guerra de dardos y acusaciones en el inicio de la F1

McLaren se consagró campeón del Campeonato de Constructores en 2024 y cortó una sequía de 26 años sin poder catalogarse como la mejor escudería de la Fórmula 1. Y la victoria tuvo un gusto especial, ya que corrió a Red Bull del pedestal en el que estaba desde hacía tres años, durante los cuales Max Verstappen se impuso en el plano de los pilotos. Sin embargo, este no es el único condimento en la mala relación entre Zak Brown, CEO del team británico, y Christian Horner, director del equipo de los toros, quien sigue envuelto en una polémica por haber sido acusado de “conducta inapropiada” hacia una empleada de la cúpula de la entidad austriaca.

Según informan medios especializados como Motorsport, desde que estalló el cimbronazo en febrero de 2024 sobre dicha investigación, la cúpula de Red Bull sufrió bajas importantes en diferentes áreas de trabajo. La más resonante fue la de Adrian Newey, ingeniero y diseñador de los monoplazas dominantes de los Dos Toros, quien se marchó a Aston Martin. A este le siguió Jonathan Wheatley, ex director deportivo, quien se unirá a Sauber (Audi a partir de 2026).

Al mismo tiempo, la tensión interna dentro de la escudería escaló a niveles tan altos que el futuro de Verstappen en el equipo es una incógnita, al igual que el rendimiento del monoplaza, que bajó considerablemente respecto al inicio de 2024 y puertas adentro admitieron que el auto de 2025 no está al nivel que se esperaba.

A esto se suma la salida de Will Courtenay, director deportivo, quien decidió unirse a McLaren desde Red Bull, que intentó poner trabas en el traspaso. Con este panorama, los principales encargados de meter leña al fuego provienen de equipo inglés, quienes buscan aprovechar los cortocircuitos entre los austriacos. Tanto Brown como Andrea Stella, jefe del team con sede en Woking, aseguraron que habían “notado un cierto interés en nuestra gente” desde que se consagraron campeones. “A lo largo de los años se ha oído decir que la gente te roba los patrocinadores, los pilotos y los empleados. No lo hacen. Los pierdes”, afirmó el CEO.

A su vez, agregó: “Dejando a un lado el elemento contractual, hemos trabajado muy duro para crear un ambiente en el que la gente quiera estar en McLaren. Creo que lo hemos conseguido, no tenemos ni un solo cambio en nuestro pitwall este año. No tenemos ni un solo cambio en nuestra dirección técnica”. Ante dichas declaraciones, el medio Motorsport explicó que “Es difícil no ver esa frase como una indirecta descarada a Red Bull, ya que los dos equipos siguen luchando dentro y fuera de la pista. Brown fue uno de los primeros en agitar la olla cuando se desató la polémica Horner el año pasado”.

Por su parte, Stella también tiró dardos que tendrían dirección a Milton Keynes, ya que cuando fue consultado sobre la llegada de Courtenay desde Red Bull, comentó: “Estamos muy interesados en inyectar experiencia y entender aún más cómo funcionan otros equipos, y estamos muy centrados en crear un entorno en el que no sólo nuestra gente quiera quedarse, sino que también pueda ser atractivo para que los demás se unan. Y parece que ese ha sido el caso de algunos miembros veteranos que venían del mismo partido”.

Sin embargo, los ataques no solo van desde McLaren a Red Bull, sino que también se realizan en dirección contraria. Durante los test de pretemporada realizados en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, la escudería de los Dos Toros acusó al team británico -también a Ferrari- de estar utilizando un “mini-DRS” en el alerón trasero, algo que generó polémica en la temporada 2024 y tuvo que ser prohibido por las autoridades.

“Si miramos los videos que hemos visto, algunos de los alerones traseros parecen ser bastante flexibles. Es algo que estamos siguiendo muy de cerca”, le comentó un director anónimo al medio especializado The Race. En cambio, Pierre Wache, director técnico del team austriaco, aseguró: “Creo que Ferrari y McLaren siguen haciendo lo del mini-DRS”.

Todo el revuelo termina teniendo injerencia sobre el asfalto. A las ya mencionadas dudas por parte de Verstappen sobre la confiabilidad del monoplaza para el 2025, se suma que su compañero será Liam Lawson, quien estará corriendo su primera temporada completa en la categoría. En cambio, McLaren mantuvo la dupla que componen Lando Norris, quien finalizó segundo en el campeonato de constructores de 2024, y Oscar Piastri, quien renovó su vínculo con la escudería en un contrato multianual, algo que aseguró la continuidad del joven australiano y generó estabilidad puertas adentro.

Así las cosas, junto a un MCL39 que fue el más rápido durante los test de pretemporada y mostró un rendimiento arrollador, el team color papaya aspira a poder revalidar su título a nivel constructores y cortar con la hegemonía de Mad Max, quien lleva cuatro títulos al hilo.