Tenso reencuentro entre Karina La Princesita y Kun Agüero

Karina La Princesita Tejeda admitió que recientemente se cruzó con Sergio El Kun Agüero en Miami, en el marco de los premios Martín Fierro Latino que se celebraron la semana pasada. Sin embargo, la cantante no se refirió al encuentro con su expareja de la mejor manera.

“El Kun se ganó un Martín Fierro Latino, ¿lo saludaste?”, le preguntó un notero. Con cara de desconcertada, la interprete de “Corazón mentiroso” y “Con la misma moneda” dio una respuesta tajante y sin lugar a dobles interpretaciones. “Ni en pedo. ¿Cómo lo voy a saludar? Yo no hablo más con la gente que pasó por mi vida hace mucho”. No, no, dijo contundente.

“Chicos, pero pasó hace mucho eso. Yo tenía cinco años… Estaba en preescolar mas o menos cuando pasó eso”, ironizó después al recordar el devenir de aquella relación con el exfutbolista de Independiente y la Selección Argentina de fútbol.

“Quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise”, había dicho la cantante en 2020 y en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) al recordar cómo fue el después de su vínculo con Agüero.

En 2018, la cantante se había quebrado al hablar tras su separación del padre de Benjamín Agüero Maradona. “¿Superaste lo del Kun, Karina?”, le preguntó la periodista Cristina Pérez, en un reportaje especial para Telefe Noticias. Y se produjo la primer risa nerviosa. “Sí, porque hablamos mucho nosotros en su momento. Y… sí, estoy bien. Estuvimos cinco años y medio, un montón. Se pasó rápido, también: cuando uno disfruta mucho de algo, se pasa rápido”, respondió Karina, terminando su frase con una sonrisa.

“Sí, la verdad que nos amábamos mucho. Y el cariño no se va. No. Y nos seguimos queriendo los dos. Él a mí también. Queriendo, eh. No digo amando. Hasta ahora creo que sí, que es el amor de mi vida. Sí, sí. Bah, hasta ahora no: sé que va a ser siempre. Vos te das cuenta cuando sentiste lo máximo que podés llegar a sentir, ya está. Pero… Bien, fue una linda experiencia”, agregó a continuación y de manera entrecortada, algo embargada por la emoción del recuerdo.

Con el Kun viviendo en Inglaterra y mientras era ídolo del Manchester City, por aquel entonces la dinámica de la relación se fue acomodando a la distancia, ya que Karina nunca dejó de vivir en la Argentina, aunque sí viajaba con frecuencia al Viejo Continente para estar cerca de su pareja. “No terminamos de ser una familia, qué se yo…”, dijo en aquel entonces la mamá de Sol, fruto de su relación con Ezequiel El Polaco Cwirkaluk.

La cantante y el exfutbolista se habían puesto de novios en 2012 y estuvieron junto durante poco más de cinco años. Se separaron en 2017 y, según declaró Karina, no fue en los mejores términos en medio de rumores de infidelidades. A pesar de no hablar mal del Kun, ella jamás dio demasiadas precisiones al respecto.

“La gente, en base a las profesiones, idealiza. Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio”, había dicho poco tiempo después de aquella separación.En la misma línea, agregó: “Es una pelotudez, pero imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura”.