Tercer Aniversario del Centro de Medicina Nuclear: «Tocar la campana es volver a nacer»

El pasado lunes 28 de julio, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa conmemoró su tercer aniversario con un encuentro inolvidable. Fueron invitados varios expacientes a tocar nuevamente la campana, no como un cierre del tratamiento, sino como un símbolo de vida, presencia y esperanza para quienes hoy transitan este camino. Fue un evento emotivo y significativo, tanto para la institución como para la comunidad formoseña, donde se compartieron experiencias y testimonios, junto a músicos que acompañaron con su arte y alegría.

El licenciado Martín Mutuberria, gerente general de la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner”, destacó que “cumplimos tres años desde la atención al primer paciente en tratamientos de radioterapia. Así que con muchas experiencias vividas y servicios que hemos ido incrementando”, en el marco de “la política de salud pública que tiene la provincia, cuyo apoyo es fundamental para que esto sea una realidad”.

“El Centro no podría funcionar si no estuviera el Gobierno provincial presente, asistiendo y acompañando –valoró-. Eso es una realidad. Pertenecemos a una red de fundaciones y hay otros centros en otras provincias, donde no sucede lo mismo”.

De manera que “es algo a destacar y muy valorable, ya que más allá de estar orgullosos del Centro en cuanto a lo que es la atención, los profesionales que tenemos y el equipamiento, también estamos en una provincia que acompaña y que hace que todo esto sea una realidad”.

Reinaldo Saporiti es un expacienteoncológico del CMN que dio su testimonio en este nuevo aniversario de la institución: “Tuve la suerte de poder atenderme en Formosa. Y también cuento con la experiencia de Buenos Aires, ya que cuando arranqué con mi tratamiento me derivaron. Todos sabemos lo que representael viaje, el traslado, el hotel y todo eso”.

No obstante, “en el segundo mes de tratamiento ya estaban todos los dispositivos en Formosa y de ahí en más pasé a realizarlo en este Centro”.

“Tres años han pasado y acá estoy, contándola, caminando, pescando, haciendo mi actividad normal”, subrayó y puso de resalto que “Formosa tiene esto y mucho más en medicina especializada que en otros lugares. Estoy orgulloso como formoseño de nuestro Gobierno que nos ha brindado este lugar para que nos sanemos”.

Carlos Bogado, otro expaciente, remarcó que “estoy totalmente satisfecho, estuve siempre bien atendido en el Centro”, realzando tanto al equipamiento como al personal de salud. “Son una maravilla”, resumió.

También habló su hija Laura, quien muy emocionada dijo que recibieron “el cariño desde el minuto uno, desde que entramos”.

“Como familiar de un paciente, sentí el acompañamiento de los profesionales y la calidad del sistema provincial de salud pública”, resaltó. “Fueron años duros, pero con la satisfacción de que finalizamos esto. Me siento muy orgullosa de él”, significó.

Mariam Enríquez Fernández es de Guarambaré, República del Paraguay. “Llegué a este Centro con cáncer de cérvix en grado tres –contó en diálogo con esta Agencia-. Lastimosamente en mi país no tuve una respuesta rápida y en Formosa me abrieron las puertas”.

Agradeció al gobernador GildoInsfrán y al vicegobernador Eber Solís, porque “sin ellos esto no iba a ser factible”, al igual que al director del Hospital de la Madre y el Niño, el doctor Víctor Fernández, a la directora de la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N° 1 “Sandra María Leloutre”, la profesora Raquel Regis, al Consulado de su país y a todo el plantel médico. “Me apoyaron y me dieron su apoyo incondicional”, acentuó.

“Todos mis miedos y mis incertidumbres quedaron atrás porque me acogieron y me recibieron súper bien en todos los aspectos; estoy feliz y agradecida porque si bien esta lucha continúa, culmino el tratamiento satisfactoriamente”, enfatizó. “Tocar la campana es volver a nacer y representa otra oportunidad para valorar más la vida”, concluyó.