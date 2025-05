Tercer título del año: Chingotto y Galán se coronaron en el Premier Padel de Asunción

La pareja Nº2 del planeta, integrada por el argentino Federico Chingotto y el español Alejandro Galán, conquistó este domingo el Premier Padel P2 de Asunción, Paraguay, tras derrotar por 7-6 y 6-1 al también argentino Leandro Augsburger y el ibérico Pablo Cardona en la final.

Chingotto y Galán sumaron así su tercer título de un año en el que ya jugaron cinco finales y, a esta altura, su única cuenta pendiente es vencer a los líderes del ránking, el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello.

En la capital paraguaya enfrentaron a los ‘Bombarderos’, Augsburger y Cardona, que venían a todo vapor en el certamen tras eliminar en semis a la dupla Nº3, otra argentino-española: Franco Stupaczuk y Juan Lebrón.

Chingo y Ale, no obstante, tuvieron claro desde el comienzo el plan, y lo ejecutaron con tenacidad y constancia. La idea era, ante una dupla de grandes pegadores, jugar muchas bolas por abajo pero no tener miedo a lanzar el globo, aun a riesgo de que les hicieran varios puntos con el smash.

La táctica se demostró correcta desde temprano, porque además el remate de Galán estaba afilado.

En un encuentro que comenzó pareciendo un pinball, en el que la pelotita era sacudida de un lado y del otro, los Nº2 lograron quebrar el servicio rival en el cuarto game.

Sin embargo, respondieron los Bombarderos en el siguiente juego con el contrabreak y todo volvió a estar como al principio.

El tanteador permanecía parejo pero en el aire flotaba la sensación de que se jugaba a lo que querían Chingo y Ale. En el octavo juego consiguieron una nueva rotura de saque y parecían encaminarse a ganar el set rápidamente.

Incluso tuvieron un set point en el noveno game pero Augsburger y Cardona se recuperaron, devolvieron el break y emparejaron el parcial.

En el décimo juego, los Nº2 tuvieron cinco set points más y no pudieron aprovechar ninguno, lo que podía hacer presagiar la llegada de las dudas para ellos.

Nada de eso ocurrió. El parcial se definió en el tie break y allí aparecieron los nervios de los más novatos. Fede y Ale aprovecharon la situación y se anotaron el primer set.

Eso los terminó de afianzar. Del otro lado, Leo y Pablo sintieron el golpe. Lo sintieron fuerte.

A tal punto, que ya en el primer game del segundo set sufrieron el quiebre de su servicio. Eso los terminó de derrumbar.

De allí en más, fue un monólogo de ‘Chingalán’, que volverían a romperles es saque dos veces más para llevarse el parcial por un contundente 6-1.

El próximo martes comienza el torneo más importante del año para todos los argentinos del circuito, el Premier Padel de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si hay una dupla que llega en inmejorables condiciones, esa es la de Chingotto y Galán, que en Paraguay acumuló un nuevo título y buscará ir por más.