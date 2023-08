Terence Crawford aplasta a Errol Spence Jr. y es campeón indiscutible en una segunda división

En una pelea de un solo lado, Terence Crawford (40-0-0, 31 KO’s) derrotó por nocaut técnico en el noveno round a Errol Spence Jr. (28-1-0, 23 KO’s) y se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutible, esta vez en las 147 libras y en una T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, abarrotada por un público que acudió en masa a la convocatoria para el combate más esperado de 2023.

No hubo que acudir a las tarjetas por la soberbia demostración de Crawford que fue una aplanadora que derribó tres veces a Spence, una vez en el segundo round y dos veces en el séptimo, antes de que el réferi Harvey Dock detuviera correctamente las acciones a los 2:32 minutos del noveno capítulo.

«Como dije antes, solo soñaba con ser campeón mundial», dijo Crawford en su entrevista en el ring. «Soy un triunfador. Nadie creía en mí cuando estaba empezando, pero hice que todos creyeran. Y quiero agradecer a Spence y a su equipo, como le dije, porque sin él nada de esto sería posible para mí».

De esta enfática manera, que lo consolida como número 1 del ranking libra por libra, Crawford se convierte en el único pugilista en ganar el campeonato indiscutible, desde que comenzó la era de los cuatro cinturones en 1988, en dos divisiones distintas. ‘Bud’ Crawford había barrido en el peso superligero entre 2017 y 2018.

Crawford se unió a Claressa Shields como los únicos boxeadores (masculinos o femeninos) con títulos indiscutibles en múltiples categorías de peso en la era de los 4 cinturones.

«Significa todo debido a quién le quité los cinturones», dijo Crawford. «Trataron de criticarme, me mantuvieron fuera, me mantuvieron fuera. Hablaron mal de mí, dijeron que no era lo suficientemente bueno, que no podía vencer a estos pesos welter superiores, y mantuve mi cabeza en el cielo y seguí orando a Dios para tener la oportunidad de mostrarle al mundo quién es Terence Crawford. Y esta noche, creo que mostré lo grandioso que soy».

Crawford contra Spence Jr. representó la tercera pelea masculina indiscutible en 2023, Canelo Álvarez y Devin Haney ya defendieron con éxito sus respectivos títulos mundiales a principios de este año. En la rama femenina del deporte ha habido 6 peleas por títulos indiscutibles este año.

Spence Jr. y Crawford llegaron a este combate con un récord combinado de 67-0 con 52 KO’s. Ese balance es una victoria mejor que como llegaron a la famosa pelea de unificación de peso welter entre Oscar de la Hoya y Félix Trinidad en 1999.

La reunión de boxeadores de élite fue posiblemente el combate de boxeo más esperado desde la mega pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao en 2015. Crawford estuvo acompañado por la superestrella de la música Eminem y su éxito seminal «Lose Yourself» cuando entró al ring antes de entregar la mayor victoria de su carrera.

Hay una cláusula de revancha bidireccional que el perdedor puede activar dentro de los 30 días posteriores a la pelea. El ganador puede elegir si la pelea de regreso se lleva a cabo en 147 o 154 libras. Ambos peleadores dijeron después que aceptarían una revancha, y Spence dijo que espera que tenga lugar en las 154 libras.

Crawford es el boxeador libra por libra No. 1 de ESPN, con Spence tres lugares detrás de él en el No. 4.

Spence nunca había sido derribado antes de la pelea del sábado. «Fue el mejor hombre esta noche», dijo Spence. «Él estaba usando su jab, y mi tiempo estaba un poco fuera de lugar. Me estaba atrapando entre golpes».

Speence añadió: «Simplemente estuvo mejor esta noche. No pongo excusas».

Relacionado