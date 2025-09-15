Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y le arrebató sus cuatro títulos

En una noche histórica en Las Vegas, el estadounidense se impuso por puntos ante el mexicano, en un fallo unánime.

En una noche en la que el mundo del deporte se paralizó para disfrutar de una velada histórica en Las Vegas, Terence Crawford (42-0, con 31 KO) derrocó al rey de los supermedianos y se convirtió en el nuevo monarca indiscutido: el estadounidense derrotó por decisión unánime al mexicano Saúl Canelo Álvarez (63,39 por KO,- 3-2) y le arrebató sus cuatro títulos mundiales. Poco le pesó a Crawford, de 37 años, el duro reto de subir dos categorías para enfrentar este combate y se impuso en las tarjetas, que fueron de 116-112, 115-113, 115-113.

Ante más de 70 mil espectadores presentes en el Allegiant Stadium y ante otros tantos millones que siguieron el combate a través de Netflix, Crawford, campeón superwelter de la AMB y quien anteriormente había dejado vacantes cinturones de ligero, superligero y welter para subir de división, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres categorías distintas.

El púgil de Omaha, Nebraska, desplegó una estrategia muy inteligente para que pesara más su velocidad que la característica potencia física de Canelo.

En la vereda de enfrente, luego de seis defensas exitosas, Canelo estuvo lejos de su mejor versión y sumó la tercera derrota de su carrera. El mexicano de 35 años, quien ostentaba los cuatro cinturones supermedianos desde 2021, ya había perdido previamente ante Floyd Mayweather en 2013 y ante el ruso Dmitry Bivol, en una pelea en la que ascendió al mediopesado, en 2022.

Como siempre que pelea en Las Vegas, Canelo tuvo el apoyo casi unánime del público.

Después de casi dos minutos de baile, hubo algunos tímidos intercambios en el primer asalto, sin ventaja para ninguno. En el segundo, el mexicano salió a proponer y llevó la iniciativa, aunque hizo poco daño, algo parecido al tercer asalto en el que Crawford encontró un buen golpe de repuesta que hizo impacto en la cara del mexicano.

A partir de ahí, Crawford insistió con el jab y se cuidó de la potente derecha de Álvarez, que terminó el episodio con inflamación en un ojo. El estadounidense llegó a la mitad con ventaja después de pegar los mejores golpes en el sexto round. Desesperado, Canelo atacó, sin embargo, recibió buenos impactos zurdos de Terence, con una admirable defensa después de dañar con el jab.

En el octavo el mexicano tuvo una ligera mejoría, pero en el noveno, otra vez Crawford tuvo la iniciativa en el centro del ring e hizo fallar al mexicano, parado sin tirar golpes en gran parte del round. Ya en el undécimo asalto, el monarca de los súper medianos salió a forzar el pleito, pero se encontró con un oponente con excelente preparación física y buenos contragolpes, lo cual le impidió emparejar la acciones.

Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, y Canelo sufrió su tercer revés, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates.

Una pelea millonaria

Crawford, en la recta final de su carrera a los 37 años, arriesgó su inmaculado registro para enfrentar al siempre peligroso Canelo. Según reportes periodísticos, el púgil de Guadalajara tenía garantizado un cheque de al menos 100 millones de dólares por esta pelea, la segunda del lucrativo contrato que firmó a inicios de año con la promotora saudita Riyadh Season.

El evento, retransmitido por Netflix a nivel mundial, generó una expectativa especial, incluso en Las Vegas, la mismísima capital mundial del boxeo. Los grandes casinos y el T-Mobile Arena (20.000 asientos), quedaron pequeños para albergar este acontecimiento, lo que llevó a convertir por primera vez el Allegiant Stadium, hogar de los Raiders de la NFL, en un monumental ring de boxeo.

Entre los espectadores, hubo destacadas personalidades como Mike Tyson, Evander Holyfield, Roy Jones Jr., Thomas Hearns y Julio César Chávez. También estuvieron presentes los actores Sofía Vergara, Michael J. Fox y Charlize Theron, entre otros.

Qué dijo Canelo tras la derrota

«Yo sigo sintiéndome un campeón pase lo que pase», aseguró Canelo inmediatamente después de perder sus cuatro cinturones. «Hay que aceptar las derrotas, pero yo voy a seguir haciéndolo. Ahora lo único que tengo en mi cabeza es disfrutar a mi familia y a mi hija que acaba de nacer», contó sobre su futuro inmediato.

Y agregó: «En tres o cuatro semanas hablaré con mi equipo y veré qué viene en el futuro. Seguramente sean cosas buenas».

«Me siento muy orgulloso de lo que se logró hoy. Como mexicano me siento muy orgulloso de lo que he logrado y de cómo he representado a mi país. Sabíamos que Crawford es un gran boxeador. Hice lo que tenía que hacer, lo intenté con todas mis fuerzas, pero él se merece todo el mérito. A veces lo intentas y tu cuerpo no responde, hay que aceptarlo», reconoció el mexicano.

Qué dijo Crawford tras la victoria

«Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí. Es una sorpresa para todos ustedes porque no me creían, pero yo sólo necesitaba la oportunidad», aseguró el peleador de Omaha. «Decían que yo sólo peleaba con don nadies, ¿qué pueden decir ahora?», agregó.

«Esta es mi victoria más emblemática. Subiendo dos categorías contra un campeón indiscutido, tomarle todos sus títulos, haciendo todo lo que dije que iba a hacer, por supuesto que significa mucho. Él trató de ser competitivo, pero también respetó mi poder. Lo que más le frustró es que bloqueé sus grandes golpes y le contraataqué», cerró.