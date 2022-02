Terminaron los Juegos Olímpicos de invierno

Compartir

Noruega encabezó el medallero, seguida por Alemania y por China, en unos JJOO «excepcionales» marcados por la pandemia de coronavirus y la consecuente falta de espectadores.

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, declaró ayer «clausurados» los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, a los que calificó como «excepcionales» al haberse realizado en medio de una burbuja sanitaria y sin espectadores debido a la pandemia de Covid-19.

Noruega finalizó a la cabeza del medallero con un total de 37 -16 de ellas de oro-, seguida por Alemania (27 medallas y 12 de oro), y China (15 y 9 de oro), que con este desempeño estableció su récord en una edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Se trató de unos juegos olímpicos «verdaderamente excepcionales», manifestó Bach al hablar en el Estadio Nacional, donde afirmó que «el espíritu olímpico sólo pudo brillar tanto porque el pueblo chino preparó el escenario de una manera tan excelente y segura».

Durante la ceremonia la bandera olímpica fue entregada a los alcaldes de Milán y de Cortina d’Ampezzo, las ciudades italianas que albergarán en conjunto los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, precisó la agencia Xinhua.

De esta última edición de los juegos de invierno participaron 2.911 deportistas que representaron a 91 comités olímpicos.

Argentina no fue la excepeción y contó con seis representantes en distintos deportes: Tomás Birkner de Miguel y Francesca Baruzzi en esquí alpino; Franco Dal Farra y Nahiara Díaz en esquí de fondo; Victoria Rdríguez López en patinaje de velocidad sobre pista corta; y Verónica Ravenna en luge.

Quizás la figura del principal evento deportivo invernal haya sido la china Eileen Gu, de 18 años, nacida en Estados Unidos y estrella mediática en el país de origen de su madre, quien se llevó tres medallas en esquí acrobático: oros en big air y half-pipe y plata en slopestyle.

En el extremo opuesto, a sus 26 años la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin estaba llamada a ser una de las estrellas y no lo fue. En su sexta prueba en estos juegos, en el cierre del evento este domingo, solo pudo terminar en cuarta posición en la prueba de equipos mixtos.

«No estoy decepcionada. He tenido muchos momentos de decepción en estos Juegos. Hoy no es uno de ellos. Hoy es mi recuerdo favorito», señaló la esquiadora norteamericana, citada por AFP.

Por su parte, con un tercer podio y un segundo título, el austríaco Johannes Strolz (oro en la combinada, segundo en eslalon) terminó como el esquiador alpino con más medallas en los Juegos.

Según describió la agencia de noticias británica, el público invitado por los responsables fue menor que los 100.000 espectadores anunciados, frente al millón de hace cuatro años en Pyeongchang. La burbuja sanitaria estropeó un poco la fiesta, con test cotidianos para todos sus moradores y restricciones de desplazamiento. Pero al final la política de cero covid de los organizadores funcionó.

Algunos deportistas afectados por el covid tuvieron que renunciar, pero los 60.000 test diarios (más de 1,8 millones en total), mantuvieron la pandemia alejada, con solo tres casos positivos en los diez últimos días.

