Terminó la moratoria previsional: cuántos no podrán jubilarse

El régimen venció este domingo y aquellos que no cuenten con los 30 años de aportes deberán buscar otras alternativas. Más de la mitad que cumpla la edad mínima jubilatoria no podrá acceder a la prestación.

La moratoria previsional llegó a su fin. El esquema que se puso en marcha en 2023, que permitía el pago en cuotas de parte de los aportes para poder acceder a la prestación contributiva, dejó de estar vigente este domingo y, como anticipó el Gobierno, no habrá prórroga.

Y las consecuencias son estremecedoras: segun datos oficiales, 241.984 personas que no alcanzan los 30 años de aportes exigidos no podrán acceder a una jubilación este año. Según la Subsecretaría de Seguridad Social, se trata del 60% de quienes en 2025 cumplen la edad de retiro (403.066 adultos mayores).

Los últimos datos reflejan la crisis por las que atraviesa el sistema previsional en los últimos años. Solo en 2024, tres de cada cuatro nuevas jubilaciones que otorgó la ANSES fueron a través de la moratoria (313.950 nuevos casos sobre 427.505 personas en total).

Si el análisis se extiende al total de las jubilaciones y pensiones, la cifra es más apabullante: de 7,1 millones personas que tiene alguno de estos beneficios, 4,3 millones lo obtuvieron mediante la herramienta que ayer llegó a su fin, según los datos del último Boletín Estadístico de la Seguridad Social que publica el Ministerio de Trabajo.

Dicho en otras palabras, solo 4 de cada 10 pasivos en la Argentina cuentan con todos los aportes.

«Una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres podían jubilarse sin moratoria», indica María Emilia Carrozza ante la consulta de El Cronista. Carrozza, que es abogada especializada en temas previsionales, reconoce que el mecanismo no fue perfecto, pero permitió al país contar con «uno de los niveles más altos de cobertura previsional en Latinoamérica».

Para la especialista, el de las jubilaciones es un «problema estructural», ya que una parte de los fondos que se utilizan para el pago de haberes provienen de las partidas que destina el Estado.

«El presupuesto nacional sale a cubrir, a través de distintos impuestos, lo que no pueden cubrir los aportes y las contribuciones. Entonces, en líneas generales, el esquema previsional ya está quebrado en términos financieros», asevera.

El fin de la

moratoria

en números

En un informe sobre la densidad de aportes al Sistema Previsional, la Subsecretaría de Seguridad Social registró cuántas de estas personas ya poseían algún beneficio previsional contributivo o no contributivo y cuántas presentaron aportes (ya sea menos o más de un año) al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además se tomó en cuenta otros sistemas previsionales con normativa propia, como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad; y las cajas provinciales.

De un total de 187.044 varones que contemplan este universo, se encontró que:

Un 15% ya cuenta con un beneficio previsional del sistema (regímenes especiales, diferenciales y prestaciones por invalidez).

Un 8% ya cuenta con un beneficio no contributivo (pensiones no contributivas).

Un 8% realizó su mayor cantidad de aportes a regímenes no SIPA (Cajas Provinciales y fuerzas de seguridad nacional).

Un 8% no cuenta con aportes o presenta menos de 12 meses al SIPA.

Un 61% (113.601 personas) que cuenta con al menos 1 año de aportes al SIPA.

Sobre este último dato del 61% como el total a analizar, el estudio también elaboró una reconstrucción de las historias laborales para aquellos que tuvieron al menos un año de aportes a partir de julio de 1994 y que cumplen 59 años (mujeres) o 64 años (hombres) en 2025.

Si se mira específicamente este apartado, los números son los siguientes:

Un 23% tiene entre 1 y 5 años de aportes

Un 13% entre 6 y 10 años

Un 11% entre 11 y 15 años

Un 12% entre 16 y 20 años

Un 12% entre 21 y 25 años

Y un 29% entre 26 y 30 años

Puntualmente, la eliminación de las moratorias afectará a la mitad de los varones: se trata de 92.769 personas que no podrán jubilarse a los 65 años de edad este año.

Las mujeres: el

universo más impactado

El mismo análisis para el caso de las mujeres indica que hay un 4% de ese grupo que ya cuenta con una jubilación, sumado a otro 13% que cumpliría con los 30 años de aportes, lo que da un agregado del 17% con acceso a la prestación SIPA contributiva.

A este subtotal se le podría sumar otro 14% que se estima que tiene probabilidades de acceder a un régimen NO SIPA, totalizando un 31% que alcanzaría a un beneficio contributivo.

Por lo tanto, siete de cada 10 mujeres (69%) no podrán acceder durante 2025, teniendo 60 años, al beneficio. Se trata de un total de 149.215 personas que deberán esperar a los 65 años para obtener un ingreso destinado a su retiro.

En cuanto a la cantidad de años aportando, considerando a 115.101 personas (51%) que cuenta con al menos 1 año de aportes al SIPA, se observa que:

Un 28% tiene entre 1 y 5 años de aportes

Un 18% entre 6 y 10 años

Un 16% entre 11 y 15 años

Un 13% entre 16 y 20 años

Un 9% entre 21 y 25 años

Y un 15% entre 26 y 30 años

En ese sentido, Carrozza explicó que la falta de trabajo en blanco sumada a la evasión de aportes de los empleadores en perjuicio de los trabajadores terminó afectando al esquema previsional.

Remarcó que la informalidad en el empleo afecta más a las mujeres al no reconocerse «las tareas internas de maternaje y cuidado» dentro de sus casas y que, al no ser remunerado, también disminuye la posibilidad de que puedan alcanzar los años de servicio necesarios para obtener la jubilación.

Tras la eliminación de la moratoria previsional, ¿qué alternativas quedan ante la falta de aportes?

Para aquellos que no completaron los aportes exigidos por el SIPA, la única opción disponible será acceder a la Prestación Universal para Adulto Mayor (PUAM).

Esta cobertura representa el 80% de una jubilación mínima, que en abril será de $ 285.262,39. Sin tener en cuenta el bono de $ 70.000 que el Gobierno otorga a los adultos mayores con ingresos mínimos, el valor base de la PUAM pasará a ser de $ 228.209,91 en abril.

Carrozza subraya que esto impactará mayormente en la población femenina, ya que la prestación se puede recibir a partir de los 65 años, por lo que serían 5 años más que su edad jubilatoria.

«Hay dos grandes temas. Primero, no da derecho a pensión. Esto quiere decir que si en un matrimonio con dos PUAM fallece un integrante, ese desequilibrio económico que se produce no lo cubre el Estado», plantea.

«Alguien con 20 años de aportes y que llega a los 65 años de edad puede tener una PUAM significativamente menor. Las jubilaciones se liquidan con el promedio de los últimos 120 meses y a eso se le aplica un 1.5% por cada año de servicio. Entonces, esos 20 años de aportes no le impactan nada con el monto prestacional. Es una injusticia contributiva», completó.