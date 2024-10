Terror en La Matanza: un nene de 10 años fue con un arma a su escuela

Un niño de 10 años asistió a la escuela Nº 157 de Virrey del Pino, en La Matanza, con un revólver calibre .22 en su mochila.

Según informó el portal Primer Plano Online, el incidente fue descubierto cuando un compañero del menor alertó a las autoridades escolares, quienes inmediatamente contactaron al 911 para solicitar la intervención policial, siguiendo el protocolo establecido.

El arma, que no contenía municiones, fue encontrada en la mochila del estudiante. Las autoridades del colegio, ubicado en el barrio La Floresta, se comunicaron de inmediato con la madre del niño para informarle sobre la situación y la necesidad de dirigirse a la comisaría local para realizar el acta correspondiente.

El fiscal Juan Pablo Insúa, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de La Matanza, ordenó la incautación del revólver para investigar su procedencia y cómo llegó a manos del menor.

La escuela emitió un comunicado a la comunidad educativa asegurando que en ningún momento los estudiantes estuvieron en peligro y que se actuó de manera inmediata conforme al protocolo. “Queremos llevar tranquilidad a todos ustedes y recordar que la institución trabaja bajo las políticas de cuidado para resguardar la integridad de cada niño que se encuentra bajo el cuidado de los adultos”, expresaron en la nota.

La madre del niño explicó a las autoridades que el arma no estaba en funcionamiento y que había llegado a su hijo a través de un grupo de amigos de sus hermanos. “Esa arma no sirve para nada. Echamos a esos chicos de casa y la pistola la tenía guardada en mis cosas y la tomó sin permiso. Pido mil disculpas a todas las personas que se sintieron afectadas por lo que pasó”, declaró la madre.

El caso fue caratulado como averiguación de ilícito, aunque el menor es inimputable debido a su edad. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del incidente y prevenir situaciones similares en el futuro.

Y en abril pasado y por un hecho similar, la Justicia investigó si un estudiante de tercer año del colegio Nuestra Señora del Hogar de González Catan llevó un arma a la escuela, y luego denunciaron que habría amenazado a sus compañeros con cometer una masacre.

Fuentes del caso explicaron que el menor en cuestión dejó de ir a la escuela, y coincidía con la última vez que habría mostrado el arma a sus compañeros.

El preocupante incidente tuvo lugar en la institución Nuestra Señora del Hogar, perteneciente a la fundación del Padre Mario, ubicada en la localidad de González Catán, del partido de La Matanza. Justamente, el fiscal del fuero de Responsabilidad Juvenil de ese distrito, Juan Pedro Volpicina, de oficio, quedó a cargo de la investigación como una averiguación de ilícito, ya que el colegio no hizo la denuncia.

También, el fiscal Volpicina analiza si la foto que se viralizó entre la comunidad educativa y donde se ve un arma es real.

En base a relatos de los propios alumnos, el adolescente mostró el arma y emitió las amenazas a través del chat del grupo. “Hoy voy a hacer una masacre”, les dijo.

Y aunque no se confirmó si el arma en cuestión es real, padres y madres de los estudiantes exigieron explicaciones por parte de la institución escolar.

“Esto sucedió, pero el chico iba con el arma desde hace dos semanas”, expresó la madre de uno de los estudiantes, revelando además la existencia de fotos, videos y mensajes de WhatsApp en los que el joven manifestaba su intención de llevar a cabo el ataque, según la agencia de noticias.