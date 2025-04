Test de Colapinto con Alpine en Monza: la diferencia que le sacó a su compañero y una salida de pista

Franco Colapinto tuvo un fin de semana con mucha actividad. Además de que se diera a conocer una profunda entrevista y mostrara sus dotes actorales en una publicidad, también participó de las pruebas TPC (Test Previous Car) que realizó Alpine en el Autódromo Nacional de Monza. Todo esto sucedió al mismo tiempo el mal resultado de la escudería francesa en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, donde Pierre Gasly (13°) y Jack Doohan (15°) finalizaron fuera de los puntos y se establecieron como el único equipo que todavía no pudo sumar en el campeonato.

El trazado se abrió durante los días sábado y domingo. Allí, tanto el team con sede en Enstone y Williams llevaron a cabo los ensayos con autos de al menos dos temporadas atrás destinados a los pilotos de reserva, algo que forma parte de la planificación que realizan los equipos con sus corredores y estaba estipulado dentro de la programación del joven argentino.

En este contexto, según informó Motorsport Italia, Alpine realizó las pruebas con el A523. Durante el primer día rodó el estonio Paul Aron, mientras que el domingo fue el turno de Colapinto. Ambos tuvieron un programa de trabajo similar: la primera sesión matinal estuvo dedicada a la puesta a punto y la adaptación en el monoplaza, mientras que practicaron una vuelta de clasificación antes del corte. Ya en la tarde, realizaron cinco tandas largas como simulación de carrera.

Dentro de la comparación interna en la estructura francesa, Franco cronometró mejores tiempos en relación con Aron. En el simulacro de clasificación, el argentino registró un tiempo medio segundo (0”5) más rápido que Aron. A su vez, aumentó la diferencia a 0”7 por vuelta en relación con la tanda más extensa que cuenta con diferentes configuraciones del auto (combustible, cargas aerodinámicas, etcétera) y tiene un paralelismo con una carrera.

Sin embargo, Colapinto cometió un error en la segunda vuelta de la primera tanda larga: bloqueó en la frenada y se salió de la pista en la mítica curva de Ascari, donde pudo escapar de la grava. Por este problema perdió más de una hora de sesión y solamente pudo realizar tres de las cinco tandas del cronograma, ya que tuvieron que realizar reparaciones en el suelo del monoplaza. De esta manera, el argentino completó un total de 540 kilómetros, mientras que el estonio, que no cometió ningún error, giró 650 km.

Al mismo tiempo, el portal especializado reveló que Franco mantuvo en secreto su presencia en Monza durante el día del sábado. Incluso, optó por no tomarse fotos con algunos fanáticos que se habían acercado al lugar, aunque él mismo se encargó de revelar el secreto después de haber participado en la sesión del domingo. Vale resaltar que la actividad del pilarense en Italia se hizo viral en las redes gracias a que varios aficionados subieron fotos y un video de él recorriendo varios de los sectores del trazado.

La de este domingo fue una actividad más en el marco del trabajo que viene realizando el oriundo de Pilar desde su llegada al equipo de la mano del asesor Flavio Briatore. Además de ejercitarse en el simulador en la sede de Alpine en Enstone, Gran Bretaña, se confirmó que el argentino estará de regreso acompañando a su escudería el fin de semana del 20 de abril, cuando se disputará el Gran Premio de Arabia Saudita en el trazado urbano de Yeda, según le confirmó una fuente del team a Infobae. Allí otra vez estará disponible ante alguna eventualidad de los corredores titulares, Gasly y Doohan.

Cabe recordar que el joven australiano volvió a ser protagonista de manera negativa durante el fin de semana en el circuito nipón.

El viernes, en la práctica libre 2, tuvo un fuerte accidente en las primeras vueltas de los entrenamientos: perdió control del auto cuando estaba llegando a la primera curva del circuito e impactó contra el muro, destrozando el auto.

Posteriormente, tras partir en la decimonovena ubicación en el GP de Japón, logró escalar cuatro posiciones y finalizó en el decimoquinto puesto.

No obstante, sus discretos resultados en las primeras tres carreras, sumados a los choques y penalizaciones que protagonizó, las especulaciones y los rumores siguen acrecentando la presión que está sobre los hombros de Doohan.