Testimonios extraños y un director técnico complicado: la trama secreta del juicio por abuso sexual en Boca Juniors

Acompañada por su abogada Andrea Lucangioli, Florencia Marcó ingresó a paso seguro por el edificio de Tribunales en Comodoro Py. Llegaba el día que tanto había anhelado, el que suponía que sería el final de su calvario con una sentencia de justicia en la causa que le sigue por abuso sexual simple a Jorge Martínez, ex director técnico del fútbol femenino de Boca. Pero deberá esperar: tras cinco horas de debate, el juez Sergio Paduczak determinó un cuarto intermedio hasta el lunes, donde habrá jornada de alegatos y si no ocurre nada raro, sentencia. Podría condenar a una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión a Martínez.

Pero además, también podrían pasar algunas cosas con algunos testigos, sobre todo los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca, ya que la abogada querellante analiza pedir el falso testimonio porque en la audiencia de hoy negaron haber tenido conocimiento de los hechos, algo que se contrasta por completo con los dichos de Marcó, quién aseguró que habló del tema con Jorge Bermúdez y que además el resto de los integrantes del Consejo también estaban al tanto. Por lo que tras el fin de semana la jornada será muy especial.

Tanto al ingreso como a la salida del Palacio, las dos partes se mostraron confiadas en tener un resultado positivo. Para Lucaglione, quedó probado que el tocamiento de Martínez sobre las partes íntimas de Marcó existió. Mientras que para el abogado Ángel Romero, defensor del técnico, sucedió todo lo contrario. “Nadie vio lo que ella denuncia. Los testigos fueron claros en ese aspecto, nadie pudo acreditar una conducta impropia. No hay nada que lleve a pensar en una culpabilidad”, aseguró. De hecho el propio DT que al ingresar aseguró que era inocente, al salir de la sala de audiencias del séptimo piso de Comodoro Py afirmó: “Estoy tranquilo y optimista. Se está demostrando que no pasó nada”.

Todo lo contrario a lo que contó la abogada Lucaglione: “Hubo muchas contradicciones entre las declaraciones de quienes siguen siendo empleados de Boca. Pero la única testigo que ya no está vinculada al club fue contundente: dijo que vio la situación y que sabía también de otros abusos por parte de Martínez y cuando el juez le preguntó por qué nadie los denunció ella dijo lo que todos saben: ‘Por miedo’. Por su parte, Marcó visiblemente conmovida afirmó: “Voy con la tranquilidad de la verdad. Espero que se haga Justicia por todas”, dando a entender que hubo otras víctimas parecidas a la situación que ella dijo padecer.

Durante el proceso, la empleada de prensa de Boca, hoy con licencia sin goce de sueldo, contó durante un buen rato ante el juez y el fiscal Marcelo Martínez Burgos los padecimientos que sufrió sobre todo desde 2022 en adelante y el día en que el DT directamente cometió el abuso. Lo hizo separada de un biombo para no verle la cara a Martínez. Hubo varios testigos de ambas partes pero los más esperados eran los de los miembros del Consejo de Fútbol. Ahí se dio una particularidad: mientras Mauricio Chicho Serna estuvo presente en la sala, el Patrón Jorge Bermúdez y Marcelo Chelo Delgado cumplieron con su obligación en forma virtual. Y los tres negaron haber estado en conocimiento de la situación antes de conocerse la denuncia judicial, algo que se da de bruces con lo relatado por la presunta víctima quien fue taxativa al contar lo siguiente: “Cuando ocurrieron los hechos, hablé con Bermúdez y el resto de los integrantes del Consejo de Fútbol y ellos me dijeron que lo hablaron después con Riquelme. Es decir, estaban todos informados y supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas. Y no hicieron nada”.

Para avalar los dichos de la empleada del club, cabe resaltar que dos meses antes de que se realizara la denuncia judicial, Marcó hizo el procedimiento ante el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución, dirigido por quien era la vicepresidente tercera, Adriana Bravo. Parece poco creíble que ante la magnitud de la denuncia interna, nadie del Consejo de Fútbol estuviera al tanto de la situación. Es más, el propio acusado insólitamente dijo en Tribunales que se enteró de su caso por lo que salió en la prensa, que en el club nadie le había comunicado nada. Con una investigación interna en curso, o Boca quiso ocultar todo o hubo una negligencia tan evidente que es difícil de creer.

Los testigos en total que se presentaron fueron 12, cinco por el lado de la querella y siete por el sector de la defensa. Una vez que terminaron de dar todos sus testimonios y de que Marcó narrara todas las situaciones que vivió con Martínez, desde miradas con lascivia, comentarios subidos de tono, actitudes como ingresar al vestuario de las chicas cuando éstas se estaban cambiando y obviamente, el momento en que sufrió el presunto abuso, llegó el turno de los alegatos. Pero antes de empezar la parte final del juicio, el abogado defensor, Ángel Romero, pidió un cuarto intermedio para preparar su discurso final.

Ahí se reunieron todas las partes y decidieron pasar para el lunes a las 9.30 no sólo el alegato de Romero sino también el del fiscal Martínez Burgos, quién no anticipó que hará cuando le toque exponer aunque en Tribunales se dice que si bien no se aceptó incorporar nuevas pruebas como chats que probarían que el Consejo de Fútbol estaba al tanto de todo, podría usarlos en su alegato. Después vendrán las palabras finales de Jorge Martínez, aquel que supo ser lateral derecho del Xeneize en la temporada 2001/02 pero que también jugó en River, Independiente, Zaragoza de España y hasta integró la Selección que jugó la Copa América en Bolivia en 1997, quién gritará a los cuatro vientos su inocencia. Y tras ello y seguramente otro cuarto intermedio, el juez Sergio Paduczak dará su veredicto final. El que lo librará de culpa y cargo o el que condenará al ex DT por abuso sexual. Y si esto último ocurre, se verá si tal como supone la abogada Lucaglione, se pide la extracción de las declaraciones de los miembros del Consejo de Fútbol para investigarlos por falso testimonio.