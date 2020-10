Teté Coustarot habló sobre su relación con Soledad Silveyra

Compartir

Linkedin Print

Teté Coustarot fue la celebridad invitada este jueves en el programa que conduce Jey Mammon por América. En Estelita en casa, reveló cómo está su relación conSoledad Silveyra luego de la polémica de Mujeres (eltrece), cuando se rumoreó que una pelea entre ellas podría haber provocado la salida de la conductora del ciclo.

“¿Terminaste bien ahí, no? ¿O a Solita querés que le caiga un camión con acoplado?” le preguntó Mammon, con el humor y la ironía que caracteriza a su personaje. “No, no, lo que pasa es que realmente es muy difícil cuando se empieza a armar toda una historia que no es real”, aclaró Teté.

Y agregó: “De mi parte, nunca fue real para nada, entonces es muy difícil después decir que no porque parece que estás como excusándote. Al contrario, yo la protegía bastante a ella porque viste que a veces es medio despistada”.

Cabe recordar que Silveyra, en diálogo con LA NACION, contó: “El levantamiento del programa lo vivo con dolor porque es trabajo. No hablo solo de mí, sino de muchos trabajadores. La gente de nuestro equipo venía de Corte y Confección y ahora se quedará sin laburo. Eso es lo que más me duele. Era un equipo divino, lo siento profundamente”.

En cuanto a su enfrentamiento con Teté, la actriz aseguró que era “un invento”. “Nunca me peleé con Teté, somos educadísimas una con la otra. De repente podemos opinar distinto en algún tema, pero bienvenido sea”, determinó.

Compartir

Linkedin Print