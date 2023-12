Tévez confirmó que seguirá en Independiente: «Seguramente firme este viernes»

El actual entrenador del ‘Rojo’, a la salida del estadio de Lanús donde la reserva del club se coronó campeona de la Copa Proyección, confirmó que en los próximos días extenderá su contrato y continuará al frente del plantel profesional hasta 2026.

El entrenador de Independiente, Carlos Tévez, a la salida del estadio de Lanús, donde la reserva del “Rojo” se coronó campeona de la Copa Proyección, confirmó que en los próximos días extenderá su contrato como técnico del equipo de Avellaneda, y afirmó que «seguramente» firmará «este viernes”.

“Seguramente firme este viernes, así la dirigencia está más tranquila y los muchachos también, porque este es un proyecto serio. Espero que a fin de mes ya estén los refuerzos que pedimos. Es un compromiso de todos llevar a Independiente a pelear el campeonato del año que viene”, le confesó el “Apache” a Radio La Red, y anticipó que de no mediar inconvenientes, firmará su contrato hasta 2026.

“Tenemos que competir y pelear el campeonato, porque es lo único que vamos a jugar y creo que vamos a estar en condiciones de hacerlo. La exigencia también me la pone el hincha de Independiente a mi. Va a estar lindo. Estamos entusiasmados y muy contentos. Me siento feliz en Independiente”, manifestó Tévez sobre su actualidad y futuro en el “Rojo”.

“Los muchachos se lo merecían porque hicieron un año extraordinario. Estoy contento, tenemos que empezar a lograr esas cosas con todas las categorías que vienen abajo”, cerró, sobre la coronación en la Copa Proyección de Reserva tras ganarle por 2 a 1 a Tigre y volver a consagrarse en la categoría después de 33 años.

Además, en relación con los refuerzos Tevez habría pedido un central, un volante y dos delanteros, y algunos de los nombres que empiezan a sonar son los de Marcelo Weigandt, lateral derecho de Boca; Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de Instituto que queda libre a fin de mes; Gabriel Avalos, delantero de Argentinos Juniors y Carlos Izquierdoz, central del Sporting Gijón, de España, al que el “Apache” quiso apenas asumió como entrenador del “Rojo”

Cabe destacar que, Patricio Ostachuk, Edgar Elizalde, Agustín Mulet, Martín Sarrafiore, Sergio Ortiz, Baltasar Barcia y Martín Cauteruccio, no serán tenidos en cuenta por el entrenador.

Por otro lado en el medio partidario De la Cuna al Infierno informaron que Independiente está esperando una notificación que llegaría desde México. Se estima que el Pachuca va a comprar un 30% más del pase de Sergio Barreto, lo que significará un ingreso de medio millón de dólares. De acuerdo a lo que figura en Transfermarkt, Barreto ya había sido vendido en 2,2 millones de dólares, por lo que el ingreso total final sería de 2,7 millones.