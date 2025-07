Tevez: «Estaba esperando algo que me movilizara»

Carlos Tevez fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba a tres días del comienzo del Torneo Clausura, y habló en conferencia de prensa de lo que significa este desafío en su carrera. Además, explicó cómo se decidió tan rápido tras la sorpresiva renuncia de Diego Cocca este martes, quien no llegó a dirigir un solo partido al equipo.

«Hay que tener tranquilidad, dar pasos firmes, cortitos pero firmes. Estoy feliz porque estoy como en mi casa. Cuando me llamó Andrés (Fassi), yo estaba de vacaciones con mi familia. Saqué pasaje para las 7 de la tarde para llegar acá. Fijate si no confío en este club… Esa sola anécdota —de dejar a mi mujer e hijo en Estados Unidos— demuestra que confío plenamente en los muchachos, en Andrés y en la gente», comenzó diciendo el ‘Apache’.

Por otro lado, reveló cómo se cerró tan rápido la negociación con Fassi para reemplazar a Cocca. «Yo confío plenamente en este plantel. Por eso, apenas Fassi me llamó, le dije que sí. Ya habíamos hablado antes de que viniera Diego (Cocca), así que apenas me volvió a llamar, le dije que me subía al barco y que confiaba plenamente en los jugadores que teníamos. Propuestas uno siempre tiene, pero estaba esperando algo que me movilizara y me trajera de nuevo a ser entrenador. Recuerdo el primer Zoom que tuvimos con Andrés, y le dije que era el único club de Argentina que podía moverme un poco de la tranquilidad con la que venía».

Además, Tevez explicó

qué buscará en este

nuevo reto.

«Vamos a empezar a hacer que la gente se sienta identificada con este Talleres, en volver a tener el ADN que tenía, ese que le gustaba a la gente: aguerrido, que si no podía jugar, te lo ganaba corriendo y metiendo. Eso no se negocia. Después veremos si jugamos lindo, si jugamos en posesión o de contragolpe. Pero primero hay que levantar el pasto del piso y hacer que Talleres vuelva a pelear copas importantes», declaró.

«Me tocó muchas veces enfrentarlo como jugador y no me daba gusto. Desde el primer día voy a estar tratando de encontrar a ese Talleres», explicó.

Los casos de Portillo

y Galarza Fonda:

¿Se van de Talleres?

Tevez se refirió en particular a los casos de Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda, dos futbolistas que estaban cerca de dejar el club para ir a River y con el que prácticamente Cocca ya no contaba en el plantel: «Va a estar quien quiera estar. Acá el escudo está por encima de cualquier nombre que se lleve en la espalda. El que quiera estar, bienvenido sea: se sube al barco y vamos a empezar a hacer que la gente se sienta identificada con este Talleres. Se hablará de estos casos particulares, y lo que tenga que hablarse puertas adentro, seguramente solo lo sabrán ellos. Son cosas que quedan en el vestuario. Yo querría que se queden todos, pero no soy quién para impedir que un jugador avance en su carrera. Siempre voy a estar del lado del jugador», explicó.

Y amplió: «Es lo normal: que quieran irse quiere decir que hicieron un buen trabajo. Sabemos que si un jugador no está contento o quiere irse para progresar, tiene que irse. Tampoco es bueno para sus compañeros ni para el DT», concluyó.