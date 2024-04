Tévez sobre el empate ante Atlético de Tucumán:»El mensaje es que vamos a pelear hasta el final»

Carlos Tevez, entrenador de Independiente, se mostró muy autocrítico tras el agónico empate por 1-1 que consiguió su equipo ante Atlético Tucumán por la Copa de la Liga, destacando que siguen con vida y van a pelear hasta el final, pero reconociendo que el hincha no se siente identificado con partidos como el de este domingo.

«Creo que no es el partido que pensábamos. Pero estoy orgulloso de mis jugadores, porque hoy no se dio cómo la gente y nosotros queríamos, pero estoy orgulloso porque como equipo creo que fuimos siempre para adelante, a buscarlo, y mientras haya matemáticamente chances, estamos vivos. Peleamos hasta el final. Después, obvio, veremos las formas, porque son importantes, pero eso puertas para adentro más que nada», analizó el Apache en conferencia de prensa.

Además, el DT de 40 años afirmó que no se va conforme y que entiende al hincha, dejando en claro que «lo único rescatable es que el equipo pudo empatar el partido y todavía están con vida». Y añadió: «Pero ahora hablo de las formas, porque este Independiente demostró que puede jugar bien y que puede ser más que el rival. Me voy preocupado, sí, porque lo que trabajamos toda la semana no lo hicimos, pero no es fácil que te estén puteando y empatar el partido como lo empatamos. Lo hicimos como grupo, lo hicimos como equipo, y eso me da tranquilidad».

«Pero sí hacemos la autocrítica de que no jugamos bien, como queremos, como quiere la gente, siendo protagonistas de local; nos cuesta ser protagonistas de local. Yo estoy muy bien, como dije, siempre la misma manera, cuando gano, cuando empato y cuando pierdo. Preocupado, sí, cuando las cosas no se dan, pero lo hablamos puertas adentro. Todavía estamos con vida, y depende de nosotros, tenemos partidos con Banfield y Talleres. Si recuperamos nuestro nivel y algunos jugadores, que nos tenemos que hacer cargo, seguimos con vida», agregó el exdelantero.

Tevez repitió en reiteradas ocasiones que su equipo sigue vivo en la Copa de la Liga, donde dos puntos lo separan de River, el cuarto de la Zona A: «Dependemos de nosotros. Independiente no tiene que fijarse en otros resultados, porque si ganábamos los tres partidos, teníamos muchas posibilidades de estar adentro. Ahora nos quedan dos partidos, pero lo más importante es que miremos cuando llegamos, y sacando a Riestra, siempre peleamos y fuimos protagonistas, tratando de superar al rival y saliendo a jugar de igual a igual en cualquier cancha. Hoy, con otras formas, con las que no nos sentimos identificados, pero siempre competimos, que es lo más importante. Obvio que queremos jugar mejor, nos tenemos que preocupar y ocupar, porque el hincha en ningún momento de este partido se sintió identificado, entonces nos tenemos que hacer cargo del momento y seguir creciendo».

«Tenemos que estar más seguros que nunca de lo que jugamos, porque me parece un poco que queremos hacer el tercer gol antes que el primero, jugar a los pelotazos cuando en los entrenamientos salimos jugando y rompemos líneas. Cada vez que queremos darle continuidad a algo que sale bien, entramos en la duda. Me parece que también es el tema del proceso, que es normal, pero nos tenemos que hacer cargo, acá se tiene que ver al equipo, porque el hincha quiere jugar los cuartos, la semi, y queremos todos estar ahí. Esa ansiedad es un combo que hace que empecemos a buscar tranquilidad puertas para adentro para estar seguros de lo que jugamos. Y tenemos que saber que tenemos que morir con nuestras armas en vez de hacer cosas que no entrenamos», profundizó el entrenador.

Consultado sobre la «obligación» del equipo de meterse en los cuartos de final, Tevez explicó: «Siempre con esta camiseta es una obligación. Pero son las formas con las que queremos llegar a los cuartos. Entiendo al hincha de Independiente, porque no dimos esa muestra de carácter que estos partidos necesitan y no jugamos bien, pero también digo que es un proceso en el que los protagonistas nos tenemos que hacer cargo y preocuparnos porque en estos momentos, como el campeonato pasado, no nos podemos caer. Tenemos que revertir esta situación».

«El mensaje es que vamos a pelear hasta el final. Pero las formas son las que el hincha quiere ver cómo pelea hasta el final Independiente. Plantearemos hacia adentro cómo queremos vernos, a pesar del resultado, no importa, sino las formas son las que nos tenemos que preguntar. Porque si el equipo juega bien, intenta y no flaquea en estos partidos, el hincha se va a sentir identificado igual. Y hoy no pasó eso. Es entendible, porque ni los muchachos ni yo nos sentimos identificados con este Independiente. Hay que hacerse cargo y preguntarnos cómo queremos ser vistos por el hincha de Independiente», concluyó.