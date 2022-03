Compartir

La actriz y cantante mexicana disfrutó de un paseo en yate junto a su esposo, Tommy Mottola, quien señaló que además de delfines también podía haber escualos a su alrededor.

Thalía cautivó a sus seguidores de redes sociales con algunas imágenes que tomó durante su paseo en yate por mar abierto junto a su esposo, Tommy Mottola. Además de presumir la espectacular figura que conserva a sus 50 años, la artista mexicana prendió las alarmas al meterse a nadar en una zona de riesgo ante la posible presencia de tiburones y cocodrilos.

Durante este fin de semana, la intérprete de No me acuerdo compartió con sus casi 20 millones de seguidores en Instagram algunas fotografías y videos que capturó durante su reciente paseo familiar. En su primer publicación, la mexicana subió una postal que fue tomada cuando subió al yate después de disfrutar del agua y lo que más llamó la atención fue que lució su belleza en un traje de baño completo tipo buzo.

Con ayuda de las demás imágenes, la también actriz hizo un breve recorrido por las zonas donde pasó y presumió los hermosos paisajes. En una de las fotografías que tomó antes de emprender el viaje, se aprecia un cartel amarillo en un poste donde se pide que los visitantes tengan precaución ante la alta posibilidad que existe de la presencia de cocodrilos en la zona.

La cantante también subió algunos fragmentos audiovisuales donde se le vio saltar desde lo más alto del lujoso transporte y mientras disfrutaba de los rayos del sol arriba de un flotador de dona. Por su parte, Tommy Mottola compartió algunos videos en sus historias de Instagram que capturó mientas su esposa gozaba del viaje. Gracias al empresario se sabe que vieron algunos delfines y posible escualos.

“¿Cuántos hay?”, preguntó el productor. “Vi como cinco”, respondió la mexicana. “Creo que también hay tiburones”, advirtió Mottola. Rápido decidieron moverse del lugar para no correr ningún riesgo. Afortunadamente, la pareja no sufrió ningún percance y siguieron con su paseo.

Por otro lado, Thalía recordó a uno de los personajes que interpretó en México cuando protagonizó varias telenovelas: “Marimar 4 ever”, escribió en su posteo. La caja de comentario no tardó en llenarse con halagos para la mexicana, entre los que destacó la presencia de su sobrina Camila Sodi: “¡Yassss queen!”.

“No te metas al mar, te comerá el cocodrilo. Queremos Thalía para mucho tiempo más”, “Es una sirena fuera del agua”, “Mi Marimar”, “Sin decir te come el cocodrilo”, “No le da miedo los cocodrilos”, “Costeñita siempre”, fueron algunos comentarios que recibió.

Fue en enero de 1994 cuando Marimar llegó a la pantalla chica para contar la historia de una joven, criada por sus abuelos, que conoce a un hombre rico que en un principio la engaña, pero que después descubre que siente un profundo amor por ella. Thalía, con el papel protagónico, compartió créditos con Eduardo Capetillo, Eduardo Colunga, Chantal Andere, Patricia Navidad, Alfonso Iturralde, entre otros.

Dicha telenovela forma parte de la conocida trilogía que estelarizó la oriunda de la Ciudad de México. La primer telenovela fue María Mercedes, cuyo primer capítulo se transmitió en septiembre de 1992. El melodrama cuenta la vida de una joven humilde que vende boletos de lotería para apoyar a su familia, pero pronto se enamora de un hombre rico interpretado por Arturo Peniche.

María, la del barrio se estrenó en agosto de 1995 con gran expectativa por parte del público debido a que fue un remake de la exitosa telenovela Los ricos también lloran protagonizada por Verónica Castro y Guillermo Capetillo. Esta cuanta la vida de una joven que comienza a vivir con una familia de altos recursos y con el paso de los días se enamora de uno de los integrantes interpretado por Fernando Colunga.

Dicha telenovela es una de las más recordadas por el público mexicano debido a sus escenas y la inmortal villana Soraya Montenegro, encarnada por Itatí Cantoral, quien estelarizó una secuencia que actualmente ha sido transformada en memes por su conocida pregunta: “¿Qué haces besando a la lisiada?”.

