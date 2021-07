The Batman: Colin Farrell habló de su personaje El Pingüino y un detalle sorprendió a los fans

Compartir

Linkedin Print

Luego de que el mundo conociera la increíble transformación que realizó el actor para formar parte del film protagonizado por Robert Pattinson, el irlandés habló de su personaje.

Cinco meses después de que terminara el rodaje de Tha Batman (de Matt Reeves) comienzan a surgir noticias en torno al esperado film de DC protagonizado por Robert Pattinson. Uno de los personajes que más llamó la atención cuando se conoció el trailer fue el de El Pingüino, encarnado por Colin Farrell. El actor irlandés habló de este desafío y también contó un detalle muy particular, que sorprendió a los fans de esta historia.

Para muchos es difícil olvidar el trabajo que hizo Danny DeVito como El Pingüino en Batman Returns (de Tim Burton), aunque ahora tendrán la oportunidad de conocer otra versión. Para ponerse en la piel de este particular personaje, Farrell se transformó: en las imágenes que trascendieron se lo ve con varios kilos de más y un rostro irreconocible.

Fue el propio actor uno de los primeros de esta gran producción en romper el silencio y hacer mención a este esperado film que promete ser uno de los favoritos de 2022. “Solo estoy en la película durante cinco o seis escenas, así que no puedo esperar a ver la película porque mi presencia no la arruinará”, bromeó el actor en el podcast Happy Sad Confused.

Y luego agregó: “Realmente, es un regalo de promoción para mí. Me sentiré un poco incómodo durante los malditos nueve minutos que tengo y luego el resto. No puedo esperar a ver cómo el director le dio vida a este mundo”.

Las palabras del actor no pasaron inadvertidas por los fans de esta historia, ya que durante los meses de rodaje, la prensa hizo mucho hincapié en su transformación así que se esperaba que su participación durara varios minutos en pantalla o, por lo menos, tuviera más escenas.

Bruce Wayne (Pattinson) será otra vez el justiciero de Ciudad Gótica y, del otro lado, aparecerá uno de sus enemigos más poderosos, El Pingüino. Sobre la transformación que tuvo que hacer para el personaje, Farrell reveló que no engordó sino que fue un traje creado para él porque subir y bajar kilos por motivos artísticos no había sido bueno para su salud en otras oportunidades.

“Mike Marino es un genio”, dijo Farrell sobre el maquillador que trabaja en la película. “Es un genio absoluto y verdadero, y esa palabra no se usa mucho, pero él es un genio del dibujo, la escultura y la forma. Creó este rostro para El Pingüino. Quiero decir que él y Matt [el director] hablaron sobre cuál sería físicamente la contextura del personaje y yo había sido bastante grande para The North Water y no quería volver a ser gordo naturalmente porque tuve algunas cuestiones de salud como resultado [de esos cambios de peso] y yo estaba como: “¡Carajo, esto de actuar no es tan importante [en relación con su salud]!” Conozco a los mejores actores que suben y bajan y, Dios los bendiga, les deseo buena salud. Pero, para mí, creo que The North Water fue la última vez por la que subiré peso. Entonces nos decidimos por un traje de gordo“, reveló.

Sobre el trabajo de Marino destacó: “Como dije, tengo cinco, seis o siete escenas y no estaba del todo… Estaba aquí en las primeras etapas mirando lo que sentía, lo que podía hacer, lo que podía aportar. Estaba un poco perdido. Y luego, cuando vi lo que hizo Mike, todo el personaje tuvo sentido para mí. Lo juro por Dios, vi lo que hizo, y dije `ok´ y me emocioné mucho. Todo eso para decir que si alguien alguna vez piensa que lo que hago en The Batman es una actuación decente, con mucho gusto me quedaré con el 49% de los créditos“.

Tras haberse extendido forzosamente por la pandemia del coronavirus, el rodaje de The Batman finalizó en Londres meses atrás. Las grabaciones habían comenzado en enero de 2020, pero fueron interrumpidas dos meses más tarde por el avance del Covid-19. A los pocos días de que se reanudaran -en septiembre pasado- sufrieron un nuevo retraso luego de que Pattinson diera positivo en uno de los hisopados de control.

Compartir

Linkedin Print