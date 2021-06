Thelma Fardin desmintió que la pericia de Juan Darthés fuera oficial

Compartir

Un informe que circula desde ayer da cuenta de que el actor, acusado por violación, “no presenta rasgos característicos de perverso”.

Este jueves se difundieron en los medios las conclusiones de una pericia psiquiátrica a la que se sometió Juan Darthés en diciembre del 2018, días después de que Thelma Fardin lo acusara -tanto pública como judicialmente- por violación. En dicho informe, a todas luces favorable, se asegura que el actor “no presenta rasgos característicos de perverso”. Y que además “no tiene pensamientos que evidencien el goce o el placer referido al sufrimiento de otro”.

Sin embargo, se trata de un estudio realizado de manera privada: no fue ordenado por la Justicia ni forma parte del expediente que se tramita en Brasil. Así lo confirmó la propia Fardin, en consonancia con la información vertida anoche por Teleshow. “Hasta acá, a mi victimario no le hicieron ni una (sola) pericia oficial”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. “La pericia que hicieron pública es una pericia de parte, dígase paga por él y/o su defensa”.

Fardin, quien denunció que Darthés la violó cuando tenía 16 años durante una gira del elenco de la novela Patito feo realizada en 2010 por Nicaragua, advirtió que ella sí debió enfrentar, en varias ocasiones, un estudio similar, “como (les ocurre) a todas las víctimas de abuso”.

“A mí ya me sometieron a tres pericias, y todas desde los organismos oficiales -precisó-. Me hicieron incluso una pericia física; sí, así de revictimizante es el sistema y los medios contribuyen a que la tortura siga. Esas pericias determinaron que hay pruebas suficientes para acusarlo, con colaboración de tres ministerios públicos, de tres países diferentes (Argentina, Nicaragua y Brasil)”.

Thelma lamentó que existan periodistas que “ponen” a los abusadores “en el papel de pobres hombres”. Y concluyó: “El patriarcado no se va a caer solo, por eso seguimos resistiendo. ¿Estoy cansada? Sí. Pero no estoy sola”.

Ayer su abogado, Martín Arias Duval, se había manifestado al respecto. “Es un informe privado: desconozco quién lo encargó y quien le pagó al profesional que intervino”, le explicó a Teleshow, si bien aclaró que, eventualmente, dichos estudios podrían ser presentados en el juicio. En ese caso, su utilización como prueba quedará sujeta a la evaluación de las autoridades competentes.

Por su parte, el defensor de Darthés, Fernando Burlando, avaló la existencia de la mencionada pericia psiquiátrica, aunque no brindó mayores detalles. “Se están ofreciendo testigos, toda una situación previa a la audiencia de noviembre. Y se está aportando todo. Seguramente se reproduzcan allá, en Brasil”, anticipó a este sitio.

Los profesionales que elaboraron ese informe, pero cuya identidad hasta el momento se desconoce, observaron que el actor -quien también fuera acusado por Calu Rivero de acosarla en las grabaciones de la novela Dulce Amor- tiene “una personalidad seductora y agradable” y “una inteligencia superior al término medio”. Pero a su vez, “refiere desesperanza”, “su gestualidad expresa tristeza”, e “impresiona con (un) cuadro de ansiedad, agorafobia y depresión reactivos”.

El 30 de noviembre tendrá lugar -de forma virtual- la primera audiencia del juicio que se desarrollará en Brasil. Oriundo de San Pablo, el actor se recluyó en su país natal, amparado en la imposibilidad de ser extraditado, a escasas semanas de que Fardin radicara la denuncia. Días atrás la televisión brasileña lo encontró en Río de Janeiro, donde vive con absoluta normalidad junto a su esposa y sus dos hijos. “No hice nada de lo que me acusan, soy inocente”, declaró.

