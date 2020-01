Thelma Fardin habló de la denuncia por abuso sexual contra Pablo Rago

Compartir

Desde Mar del Plata, donde se encuentra realizando su primera temporada teatral, Thelma Fardin habló con Ciudad sobre la denuncia por “abuso sexual con acceso carnal” de Erica Basile contra Pablo Rago, imputado en la causa. Horas antes de subirse al escenario del teatro El Provincial, con la obra Fuera de línea, la actriz se refirió a la grave acusación judicial contra el actor, luego de que la mujer denunciante apuntara contra el colectivo Actrices Argentinas.

“Me parece súper hipócrita porque yo soy actriz, y por más que no lo fuera, no recibí nunca un llamado, un mensaje de Thelma ni del colectivo de Actrices», dijo Basile al diario Clarín, alimentando la polémica desplegada en las redes sociales.

-¿Actrices Argentinas va a emitir un comunicado sobre la denuncia contra Pablo Rago? ¿Van a apoyar la denuncia?

-A mí no deja de sorprenderme esto. La primera preocupación debería ser que el Estado se ocupe de esto, no si Actrices Argentinas, que es una colectiva que ni siquiera tiene personalidad jurídica, hizo o no hizo algo. Nosotras trabajamos constantemente con casos que no necesariamente involucran nombres que a los medios le interesan y por eso no trascienden. Pero nuestro trabajo es cotidiano y constante. Y tampoco nos interesa ceder a las presiones mediáticas. Si no, nuestra agenda estaría marcada por las presiones.

-¿Sienten que hay presiones?

-A mí en particular no me gusta entrar en la lógica del apriete y el apure como nos quieren hacer entrar tantas veces. Porque yo estoy muy tranquila, como cada una de mis compañeras, de cuán grande es el trabajo que hacemos, cuán a voluntad es, la falta de recursos que tenemos y, así y todo, cómo seguimos poniéndole energía y tiempo. Es una decisión propia.

-¿Y sobre el caso de Érica Basile?

-En ningún momento se puso en contacto con nosotras la denunciante de Pablo Rago. Por supuesto que estamos a disposición como siempre. Ella no se ha contactado con ninguna de las 200 compañeras que somos en la colectiva de actrices. Estamos absolutamente a disposición y está clarísimo que apoyamos a todas las denunciantes. La verdad es que nosotras la vamos a apoyar, si ella lo necesita. El trabajo fundamental de Actrices Argentinas fue sentar el precedente que sentamos. Hace un año no se hablaban de estos temas y hoy se nos exige a nosotras algo que no se le exigía al Estado. Lamentablemente, somos muchas las víctimas de violencia sexual y abrimos una puerta para muchas mujeres. Y nos hacemos cargo de la responsabilidad que tenemos y le ponemos el cuerpo.

Su primera temporada

teatral en La Feliz

El 2 de enero pasado, Thelma estrenó la comedia Fuera de línea, de Agustín Aguirre, en el Teatro El Provincial de Mar del Plata. La obra protagonizada por ella junto a Lili Popovich, Nico Reydel, Sebastián Fernández y Graciela Stefani fue declarada obra de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La historia se centra en cinco personajes que se ven obligados a compartir lo que debería ser un rutinario viaje en colectivo. A medida que cada uno de ellos vaya integrándose al grupo, la locura irá acrecentándose al igual que la risa y la reflexión del espectador. Una tragicomedia que pone en evidencia la incapacidad de comunicación, los trastornos, los rótulos, la soledad y la parte más divertida de la vida. Funciones de jueves a domingos en horario central.