Thiago Medina dio el primer paseo con sus hijas tras recibir el alta de su accidente

Después de 28 días internado en terapia intensiva, Thiago Medina volvió a caminar al aire libre y lo hizo de la mano de quienes más lo necesitaban: sus hijas gemelas, Aimé y Laia. A un mes del grave accidente en moto que casi le cuesta la vida, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) disfrutó su primer paseo familiar, acompañado por Daniela Celis, madre de las niñas, y por su amiga y excompañera del reality, Julieta Poggio.

El emotivo reencuentro fue retratado por Poggio, quien compartió en sus redes sociales tiernas imágenes del domingo que conmovieron a los seguidores de la pareja. En una de las fotos se la ve abrazando a las pequeñas con la frase: “Domingo en familia”. En otra historia, la artista filmó el momento en el que Thiago caminaba de la mano de sus hijas, mientras sonaba “Sunday Morning” de Maroon 5.

Se trató del primer paseo público de Thiago desde su alta médica, un momento emotivo después de semanas de incertidumbre. Atrás quedaron los días de angustia, los partes médicos y las cadenas de oración. Con pasos lentos pero firmes, el joven de 22 años dio señales de una recuperación milagrosa, como su familia elige llamarla, que conmovió a todos los que siguieron su historia desde aquel 12 de septiembre, cuando el accidente cambió su vida.

La noche del accidente, Thiago iba a encontrarse con Daniela Celis. Aunque ya estaban separados, los unía el amor por sus hijas y una historia juntos. Cuando Daniela recibió la noticia del siniestro, no dudó un segundo. Dejó todo y se trasladó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde él había sido internado en estado crítico.

Desde ese momento, la influencer se convirtió en un pilar esencial para la familia Medina. Sus redes sociales se transformaron en un canal de información y fe. “Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”, escribió en su primer mensaje. Detrás de cada palabra había una cadena de oración que se multiplicó en redes, con miles de seguidores pidiendo por la recuperación del ex Gran Hermano.

Pocos días después, Daniela habló ante las cámaras visiblemente quebrada: “Solo les pido cadenas de oración, mucha luz y mucho amor. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”. Sus lágrimas reflejaban el miedo, pero también la esperanza que nunca abandonó.

Mientras la familia enfrentaba el día a día con fe, los rumores de tensiones entre la joven y los allegados de Thiago quedaron atrás. Todos se unieron para acompañarlo. Incluso, el padre de Thiago dio una nota junto a su exnuera para disipar los conflictos y mostrar una imagen de unidad en medio de la adversidad.

La fe fue un eje clave en el proceso. Daniela participó de la Peregrinación a Luján, pidiendo por la recuperación del padre de sus hijas. “Los milagros existen, solo tienen que creer y confiar”, escribió días después, cuando Thiago finalmente salió de terapia intensiva tras tres semanas en grave estado.

A partir de entonces, todo fue mejorando. Thiago comenzó a hablar, a comer solo y a tener videollamadas diarias con sus hijas. “Hacemos videollamada todos los días, los tres quieren verse. Ya falta poquito para el alta y se dará el reencuentro de ese abrazo que se deben los tres”, contó Daniela en una entrevista con Puro Show (Telefe).

Ese abrazo llegó el 10 de octubre, apenas dos días antes del paseo que conmovió a todos. Las imágenes de las gemelas corriendo hacia su padre al salir del hospital, sonrientes y emocionadas, recorrieron las redes sociales. El domingo siguiente, ya instalado en su casa, Thiago decidió salir a caminar junto a sus hijas y Daniela. El paseo se convirtió en un símbolo de renacimiento: la vida le dio una segunda oportunidad, y él la aprovechó rodeado de amor.