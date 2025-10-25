Thiago Medina mostró su recuperación con un tierno video donde repasó la vida de sus hijas

El proceso de recuperación de Thiago Medina ha estado marcado por gestos de afecto y momentos familiares que han cobrado un significado especial tras el grave accidente que sufrió. En una reciente publicación, el ex participante de Gran Hermano compartió un video dedicado a sus hijas mellizas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Daniela Celis, en el que expresó: “Las dueñas de mi vida y todo el esfuerzo que hice fue por ustedes. Las amo con toda mi vida”. En el mensaje, Medina subrayó la palabra “Papá” junto a un corazón herido pero en proceso de sanación, reflejando el vínculo que lo une a sus hijas y el motor que representa su familia en esta etapa.

El video, acompañado por la canción “Pá” de Tini, recopila imágenes íntimas desde el nacimiento de una de las mellizas en la maternidad, el regreso al hogar, escenas de sueños compartido, paseos en cochecito bajo el sol, juegos con Daniela, celebraciones de cumplemes, una visita a la Basílica de Luján y, finalmente, a Thiago dando pasos, aún con dificultad, tomando de la mano a sus hijas. Estas imágenes documentan no solo el crecimiento de las pequeñas, sino también el proceso de recuperación de Thiago Medina tras el accidente que lo mantuvo en estado crítico.

El 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un accidente en moto en Moreno que lo llevó a permanecer 28 días en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Durante su internación, perdió 20 kilos. La rehabilitación se desarrolla en el hogar de su expareja, Daniela Celis, quien ha sido su principal apoyo y portavoz ante la comunidad, agradeciendo el respaldo de seguidores y allegados. Medina reside allí junto a sus hijas, en un entorno familiar que ha sido clave para su recuperación.

El 9 de octubre, Thiago Medina recibió el alta médica. A partir de la conmoción que significó salir del centro médico ovacionado por una multitud, comenzó a informarse sobre los acontecimientos ocurridos durante su internación y el impacto que su caso generó en la opinión pública. En ese contexto, decidió realizar una reflexión pública en la que agradeció el acompañamiento recibido. Además, compartió un video preparado por el programa A la Barbarossa (Telefe), que recopiló momentos de las semanas posteriores al accidente, mostrando el proceso desde el siniestro hasta la recuperación.

En su mensaje, Thiago Medina manifestó: “Veo todo esto y entiendo la dimensión de todo lo que pasó, les agradezco a todos por haberme acompañado a mí, a mi familia, por no dejarme solo, por pedir por mi vida, por darme otra oportunidad para vivir. No me quería morir sin verlas crecer a mis hijas, sin cumplir mi propósito de vida que lo estoy descubriendo. Gracias a cada persona que rezó, oró, pidió por mí, gracias a los medios de comunicación, a los enfermeros, a los doctores, a los directivos del hospital y a ustedes por no dejarme morir”. Estas palabras reflejan la intensidad de la experiencia vivida y la gratitud por la segunda oportunidad que percibe haber recibido.

En medio de la recuperación, la vida familiar del ex Gran Hermano sumó un episodio emotivo cuando Thiago Medina participó del baby shower organizado en honor a su hermana melliza. El evento, celebrado en un salón decorado con globos en tonos pastel y dorado, reunió a familiares y amigos en torno a juegos tradicionales, regalos y mensajes de afecto para la futura madre. El momento central de la celebración fue la elección de los padrinos, en la que Brisa sorprendió al designar a dos de sus hermanos más cercanos, Camila y Thiago, como responsables de acompañar y proteger a la próxima generación.