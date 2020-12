“Tiendas Balbi” invita a clientes a aprovechar de los precios accesibles en todos los productos

Compartir

Linkedin Print

Alberto Córdoba, gerente de “Tiendas Balbi”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO invitó a todos sus clientes a aprovechar los precios más que accesibles que ofrecen en la variedad de productos del local, teniendo en cuenta que faltan solo días para la Nochebuena. Asimismo, informó que el día miércoles 23 atenderán de corrido de 8 a 21 horas para evitar la aglomeración de personas y lo mismo ocurrirá el 24 donde sus puertas estarán abiertas de 8 a 17 horas y donde habrá un DJ que pondrá música dentro del local, como también un Papá Noel con el que podrán sacarse fotos.

“Tenemos una gran variedad de prendas nuevas, de nuevos modelos, una gran variedad como para toda la familia, tratamos de brindar lo mejor posible con grandes ofertas en todas las secciones ya sea damas, niños, hombres, blanco, lencería y le damos una gran posibilidad a los clientes de pagar en 6 y hasta en 12 cuotas sin interés y si llevan en 12 cuotas pagan recién dentro de 90 días”, destacó.

“Los probadores todavía no están habilitados, pero tienen la facilidad de llevar, elegir para toda la familia, contamos con un lugar con gran comodidad y espacio que está climatizado para que venga la familia y se reencuentre porque Balbi es parte de la familia, es como el slogan que dice ‘celebremos la magia de volvernos a encontrar’ y qué mejor manera de encontrarse en Tiendas Balbi que siempre está cerca de la familia”, expresó.

Asimismo destacó que “contamos con muchas promociones, con grandes ofertas, el 23 vamos a trabajar de corrido de 8 a 21 horas para que la gente pueda venir, que lo haga con tiempo, que no se junte y así poder entrar a la tienda con el barbijo, con el alcohol en gel, con los protocolos correspondientes, la otra vez tuvimos que cerrar las puertas y queda feo hacerlo y que la gente no pueda entrar por eso vamos a trabajar de corrido, asimismo el 24 vamos a trabajar de 8 de la mañana a 17 horas”.

De la misma forma aseguró que “contamos con gran variedad de stock, tenemos todos los talles ya sea grandes, chicos, de todas las medidas con gran variedad de colores, por ejemplo tenemos remeras de dama estampadas y lisas a solo 299,99 pesos, son remeras lindas para regalar, para ponerse, hay también shorts de baño muy lindos a mil pesos, hay todos los talles desde el S hasta el XXXL”.

“El 23 y el 24 vamos a poner un DJ adentro del local, va a haber un Papá Noel para que el que venga a comprar se sienta en familia, se sienta cómodo, se divierta, escuche la música que quiere escuchar, se van a poder sacar fotos con Papá Noel”, contó.

Informó además que “si un cliente llevó una prenda y le queda chica o grande la puede cambiar, por el importe que pagaron pueden llevar otra cosa o lo mismo, si quieren llevar algo de más valor se le hace una nota de crédito y abona la diferencia, si quiere que le reintegremos la plata lo hacemos, siempre le damos la posibilidad al cliente de que se vaya bien y cómodo de Balbi”.

Para finalizar pidió a la clientela acudir en lo posible en el horario más tranquilo que es la siesta, para evitar la aglomeración de personas. “Si pueden venir en el trascurso de la siesta que lo hagan porque o sino es todo a última hora, por la mañana y la tarde hay mucha gente, a la siesta no hay mucho movimiento entonces le damos a la gente la posibilidad de venir tranquila así compran y podemos respetar los protocolos y además no dejamos gente afuera porque si hay mucha gente adentro no van a poder entrar todos, van a tener que esperar que salga una parte de los clientes e ir ingresando, eso tuve que hacer el sábado pasado, cuando llega un momento donde hay mucha gente y no se puede controlar la distancia entre uno y otro dentro del local, directamente cierro las puertas hasta que se vaya un poco la gente y vamos haciendo entrar a los demás clientes, tratamos de que todo se respete”.

Compartir

Linkedin Print