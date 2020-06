Tiene cáncer y debió acudir a la Justicia para “obligar” a IASEP a que le proporcione el medicamento para su quimioterapia

Compartir

Linkedin Print

Gustavo Carmona, abogado de Ana del Valle Castillo, una afiliada del IASEP que debió recurrir a la Justicia para conseguir que le entreguen sus medicamentos y poder continuar con la quimioterapia, habló con el Grupo de Medios TVO al respecto e indicó que se tomó la determinación ante la gravedad del caso.

“Mi defendida padece cáncer, en el mes de mayo la obra social no le proporcionó la droga para que se pueda realizar la quimioterapia. Su cuadro de salud se agravó entonces no le quedó de otra que acudir a la Justicia que respondió con la urgencia y premura del caso”, explicó.

Añadió el letrado que “la Jueza inmediatamente sacó una medida cautelar intimando que en el término de 48 horas se le proporcione el medicamento”.

“Ayer se presentó la medida, y anoche a última hora se comunicaron, y hoy mi cliente se tiene que presentar a retirar su medicamento”, aseveró.

Al ser consultado si se trata de una medida que se mantendrá en el tiempo respondió “es la primera vez que le ocurre a ella, la medida es para este caso. Supongo que no volverá a repetirse porque la salud es algo tan esencial y deben cumplir”.