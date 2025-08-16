Tienen 11, 14 y 16 años, asaltaron una casa en San Isidro y fueron detenidos tras una persecución de película

Cinco sospechosos acusados de un robo en una vivienda vacía de San Isidro fueron detenidos en las últimas horas tras una persecución policial de película. El dato descubierto durante el operativo, y que encendió las alertas, es que cuatro de los involucrados eran menores de edad: uno tiene 11, otro 14 y dos de ellos 16 años. Uno de los más grandes contaba con varios antecedentes de delitos en la zona, acumulados en los últimos ocho meses. Entre ellos, varios robos hasta un homicidio.

La secuencia que terminó con su captura comenzó con la identificación de un Chevrolet Agile color bordo que los menores utilizaron para huir tras cometer el ilícito junto a un joven de 25 años. El vehículo fue registrado por una de las cámaras lectoras de patentes instaladas en el distrito y detectado en la intersección de Avenida Rolón y Jacinto Díaz.

En las imágenes del video que encabeza esta nota, se puede ver cómo los acusados maniobraban entre los vehículos para poder escapar. La fuga culminó cuando se quedaron sin espacio para avanzar y chocaron contra un auto de frente al intentar esquivar un patrullero.

Esa alerta disparó una persecución que culminó con el secuestro del automóvil y la detención de cuatro ocupantes: un chico de 14 años, otro de 11, una chica de 16 y un mayor de edad de 25, de acuerdo con información oficial.

En el interior del rodado se hallaron joyas, teléfonos celulares, parlantes, joysticks y otros dispositivos electrónicos, los cuales presuntamente habían sido robados de la casa que asaltaron.

La investigación quedó bajo la órbita de la UFI N°1 de San Isidro y la UFI de menores, con cargos por robo agravado por efracción, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y resistencia a la autoridad. La fiscal a cargo es Cecilia Chaieb.

Mientras tanto, las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM) aportaron un registro clave: un quinto sospechoso que corría hacia un colectivo de línea, que hasta entonces no se sabía que estaba involucrado en el robo de la casa.

Los agentes enviaron un móvil y lograron interceptarlo minutos después. Se trataba de otro menor de 16 años, quien no solo estaba vinculado con el hecho, sino que también tenía un pedido de captura vigente por escaparse de un instituto de menores y por evasión de dinero.

De acuerdo con los registros policiales, había sido detenido en otras oportunidades por la policía municipal tras cometer reiterados robos en el distrito. Recientemente, lo habían derivado a un instituto de menores, del cual se fugó.

El Chevrolet utilizado en el robo también presentó irregularidades. En un principio circulaba con una patente, pero se constató que en realidad correspondía a otro dominio, sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo automotor emitido por la UFI 7 de Moreno desde el 30 de julio de 2025.

La edad de la totalidad de los involucrados es lo que llama la atención. De los cinco aprehendidos, cuatro eran menores: un niño de 11 años, un adolescente de 14 y dos jóvenes de 16. El mayor, de 25, habría participado como parte del grupo que ingresó a la vivienda bajo la modalidad conocida como “escruche”.

El extenso prontuario

del adolescente de 16 años

El menor acumula una serie de detenciones en San Isidro y localidades vecinas por distintos episodios delictivos registrados a lo largo de 2025. A pesar de haber sido aprehendido en varias oportunidades, las autoridades lo derivaron a institutos de menores, de los cuales consiguió fugarse en reiteradas ocasiones.

Según supo Infobae, hasta 2023 vivía con su abuela paterna y luego pasó a residir con su madre, abuelos maternos y hermanos. Su padre cumple condena en prisión.

Su prontuario comienza el 16 de febrero de este año, cuando el menor fue detenido dentro de una casa en la localidad de Beccar. Al día siguiente, la Policía fue notificada por un enfrentamiento armado. En el lugar, los agentes encontraron a un muerto, junto a una pistola Bersa con cargador de 20 municiones. Las averiguaciones señalaron que había mantenido un intercambio de disparos con el adolescente, en ese entonces, de 15 años.

El 25 de febrero, durante un allanamiento en el Barrio Hípico, fue nuevamente detenido por un pedido vigente por robo agravado por su comisión en poblado y en banda. Posteriormente, el 18 de mayo, un llamado al 911 en Tigre alertó sobre un robo en una finca. Allí, el adolescente fue apresado, junto a otros cuatro, a bordo de un Ford Fiesta con patente adulterada, quienes portaban herramientas de forzamiento.

Meses más tarde, el 30 de junio, fue atrapado cuando intentaba ingresar a una vivienda junto con otro menor. En ese momento pesaba sobre él un pedido de captura activo del Juzgado de Garantías del Joven N.º 3 por robo triplemente agravado por uso de armas, en poblado, en banda y por escalamiento.

La seguidilla de episodios continuó en julio y agosto. El 20 de julio se denunció el robo de perfumes y nueve monedas de oro de colección, y la investigación lo señaló como partícipe.

El 3 de agosto, cámaras de seguridad de un domicilio lo registraron entre cinco jóvenes que sustrajeron 400 dólares y una consola de juego. Días después, el hecho principal de esta nota.

En lo que va del año, se le atribuye participación en siete hechos delictivos y fue detenido en cinco oportunidades.