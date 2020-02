Tierna dedicatoria de Nancy Dupláa a Pablo Echarri por su aniversario: «Seguimos mirando para adelante»

Compartir

Son una de las parejas con más años juntos en el ambiente, y tanto uno como el otro hacen gala del amor que sienten por su pareja en cuanta oportunidad se les presenta. Por eso, en un nuevo aniversario de casados, no extrañó que Nancy Dupláa le dedicara un romántico mensaje a Pablo Echarri a 13 años del “Sí, quiero” entre ambos.

“Y seguimos siendo felices, ¡te amo!”, escribió la actriz a través de su cuenta de Twitter, junto a una imagen donde se ven las manos de los dos con los anillos colocados.

En tanto, para Instagram eligió la foto de un beso entre ambos, cuando sellaron su unión en el año 2007. “Seguimos mirando para adelante, juntos y felices #aniversario”, fue el texto que eligió para esa red social.

Vale recordar que el amor entre ellos nació cuando protagonizaban la novela Los buscas de siempre, a comienzos del milenio. A partir de allí comenzó una historia de amor de casi dos décadas y dos hijos en común, Morena y Julián.

“Estoy enamorada, por algo estoy ahí. Para eso no hay fórmula: tenés que estar enamorado o no. A mí me gusta el tipo, estoy en el lugar donde me gusta estar”, se sinceró -en diálogo con Teleshow- la actriz surgida en Montaña Rusa, a propósito del entrañable vínculo que mantienen con el amor de su vida.

“Sí, me calienta. De eso se trata. Da prurito hablar de ciertas cosas pero la sexualidad es una cosa importante por todo lo que te da. Después está todo lo otro que podés manejar, y que pasa o no pasa”, agregó sobre la clave para seguir manteniendo la pasión encendida.

“Obligatoriamente, hay que refundar la pareja en un momento. Hay que sentarse y decir: “Che, todo esto que estás haciendo no me gusta, decime vos qué es lo que no te gusta de mí”, y ahí poner los trapitos al sol todo el tiempo. Las parejas están 20 años juntas, comparten el baño, y no hablan, no se conocen, cada uno empieza a querer estar con su mundo, sus amigos”, se explayó al respecto.