Tierna reacción de la hija de Dalma Maradona al ver un cuadro de Diego

“El próximo video es lo más tierno que vas a ver hoy”, advirtió Dalma Maradona a sus seguidores de Instagram en las últimas horas. Y los invitó a subir el volumen “a mil” para luego, en las siguientes dos historias, compartir una conmovedora situación que vivió en su casa con Roma -su hija de dos años fruto de la relación con su esposo Andrés Caldarelli-.

A sabiendas del amor infinito que su hija tiene por su padre, Diego Maradona, la actriz decidió grabarla mientras le indicaba a la pequeña que sacaría de la habitación un cuadro con el dibujo del astro que falleció el 25 de noviembre pasado. Dalma, además, agregó el hashtag #AudiosdeRoma ya que no muestra la cara de su hija en las redes sociales, pero sí elige compartir su voz.

De esta manera, la también hija de Claudia Villafañe intentó tomar el diseño realizado por Diego Lescano Gonzalez y le comentó a Roma que se llevaría el cuadro al quincho de la casa. “¡No, no quiero!”, esbozó la pequeña Roma, de dos años. “¿Por qué no querés?”, preguntó su madre. “Porque quiero que lo dejes en el dormitorio de los juegos”, balbuceó su hija y, a su manera, reiteró: “Quiero que me lo dejes al lado de mis juegos”.

Y allí, intercambiaron un diálogo muy tierno en el cual la niña necesitaba cerciorarse de que el cuadro de su abuelo quedaría allí, en donde ella quería, al lado de sus juguetes, aquellos con los que se entretiene y con los que, probablemente, haya compartido momentos únicos junto a su abuelo durante el tiempo que pudo disfrutarlo.

—¿Al lado de tus juegos?

—Sí…

—¿Te amo, sabías?

—¿Lo podés dejar?

—Obvio que lo puedo dejar. Te amo.

Roma la tercera nieta de Diego Maradona, después de Benjamín Agüero (el hijo de Gianinna y Sergio Kun Agüero) y de Diego Matías (hijo del italiano Diego Junior y de Nunzia Peninno, que además luego tuvieron a Indiana Nicole).

En tanto, no es la primera vez que Dalma comparte un video de su hija hablando de su padre. En enero pasado, apenas un medio y medio de la muerte del astro, la actriz publicó en su Instagram unas imágenes que la llenaron de ternura. “Roma, ¿a quien tenés en el vaso? ¿Me mostrás?”, le preguntó por ese entonces a su hija que sostenía un vasito de plástico con sticker de Pelusa. “Abu”, respondió la pequeña.

“Y lo querés mucho?”, le preguntó su mamá, visiblemente conmovida. “Sí”, enfatizó Moma, como apoda su familia a Roma.

